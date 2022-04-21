Австрия прекратила импортировать и перерабатывать нефть из России в марте.

Об этом сообщили ТАСС в австрийской нефтегазовой компании OMV.

По словам представителя австрийской компании, на нефтеперерабатывающих заводах OMV в австрийском Швехате и германском Бургхаузене доля российской сырой нефти всегда была довольно небольшой. «В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть», — отметил представитель австрийской компании в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщило Австрийское агентство печати, важнейшим поставщиком нефти для Австрии многие годы является Казахстан. За ним следуют Ливия и Ирак. На долю этих трех стран приходилось 80% импорта нефти в Австрию. Согласно данным австрийского статистического ведомства, в 2021 году только 7,8% из 596 тыс. тонн поставленной в Австрию нефти приходилось на долю импорта из России.

В то же время зависимость Австрии от российского газа остается высокой и составляет 80% импорта этого вида топлива. Поэтому австрийские власти исключают возможность газового эмбарго из России в Австрию.