Австрия в настоящее время слишком сильно зависит от поставок российского газа, но будет стремиться к сокращению газовой зависимости от России. Об этом заявила в понедельник австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

«Австрия сверхпропорционально сильно зависит от поставок российского газа. Мы зависим на 80%. Это доля, которая в последние годы не сокращалась, а увеличивалась руками политиков. Сейчас необходимо сделать все, чтобы стать независимыми от российского импорта», — сказала министр на мероприятии для журналистов в ответ на вопрос об отношении к возможности газового эмбарго против России.

По ее словам, Австрия находится в сложном положении, потому что зависит от газопроводов, у нее нет выхода к морю или доступа к терминалам сжиженного природного газа. «Мы работаем над тем, чтобы сократить потребление газа, зависимость от российских газа и нефти, чтобы пользоваться возобновляемыми источниками энергии», — добавила министр.