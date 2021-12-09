Правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) разрывает сотрудничество с российской правящей партией «Единая Россия». Соглашение о межпартийном взаимодействии, срок действия которого истекает в конце 2021 года, не будет продлено, заявил в четверг, 9 декабря, лидер АПС Херберт Кикль.

«Нам это попросту не нужно», — пояснил бывший австрийский министр внутренних дел, добавив, что никогда не понимал «целесообразности» соглашения с партией российского президента Владимира Путина. Оппозиционный политик добавил, что АПС хочет сосредоточиться на злободневных проблемах Австрии и что он не видит «ресурсов для чего-либо еще».

Пятилетнее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между двумя партиями было заключено в декабре 2016 года тогдашним лидером АПС Хайнцем-Кристианом Штрахе во время визита в Москву. Штрахе ушел в отставку с постов лидера партии и вице-канцлера Австрии в 2019 году из-за скандала, получившего название «Ибица-гейт». В конце августа он был приговорен к 15-месячному условному сроку за коррупцию.

Соглашение между АПС и «Единой Россией» предусматривало регулярный обмен представителями на различных уровнях. Австрийская партия всегда отвергала обвинения в том, что получает финансовую поддержку из России. (DW)