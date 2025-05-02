В Великобритании продолжилась общеевропейская тенденция роста популярности правых партий. Согласно первым предварительным итогам муниципальных выборов 1 мая, правопопулистская партия Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство»), возглавляемая депутатом британского парламента Найджелом Фараджем,получает больше мандатов, чем все остальные партии, вместе взятые, сообщает в пятницу, 2 мая, Русская служба BBC.

Она подчеркивает, что Reform UK удалось победить в округах, прежде выбиравших либо лейбористов, либо консерваторов и что эксперты называют такой результат серьезной угрозой двухпартийной системе.

По всей стране были избраны более 1600 членов муниципальных советов и многие мэры. Экс-депутат национального парламента от Консервативной партии Андреа Дженкинс, перешедшая в Reform UK после потери мандата в июне 2024 года, выиграла гонку за пост мэра в графстве Линкольншир. Кроме того, ее партия завоевала большинство мест и в совете графства. Комментируя этот успех, Дженкинс заявила, что положит конец «размягченной Великобритании» и что просители убежища в стране должны будут размещаться не в отелях, а в палатках.

Reform UK, сформированная шесть лет назад на основе Партии «Брекзита», надеется, что нынешние выборы «положат начало краху» многовековой двухпартийной политической системы, которая состоит из правящей Лейбористской и находящейся в оппозиции Консервативной партий. Ее лидер Найджел Фарадж — одно из главных действующих лиц «Брекзита» — проводит антииммиграционную политику и считается другом президента США Дональда Трампа, напоминает агентство Reuters.

В начале июня 2024 года Лейбористская партия, выиграв парламентские выборы в Великобритании, сменила Консервативную партию тогдашнего премьера Риши Сунака, находившуюся у власти 14 лет подряд. Лейбористы получили абсолютное большинство мест на выборах в нижнюю палату парламента — Палату общин. Однако в последующие месяцы победившая партия испытала самое быстрое падение популярности из всех вновь избранных правительств после того, как новый премьер Кир Стармер, среди прочего, повысил налоги и сократил пособия для пожилых людей.

Очередные парламентские выборы в Великобритании состоятся в 2029 году. В некоторых общенациональных опросах Reform UK недавно обогнала лейбористов и консерваторов, пишет Reuters.