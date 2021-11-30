Один из крупнейших банков Австралии Westpac выплатит более $80 млн штрафа за то, что в течение 10 лет допускал многочисленные нарушения в своей работе, в числе которых взимание платы за услуги умершим клиентам. Об этом во вторник сообщила австралийская государственная комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

Как указано в заявлении заместителя председателя ASIC Сары Корт, распространенном пресс-службой регулятора, комиссия инициировала судебное разбирательство в отношении одной из крупнейших финансово-кредитных организаций страны, поскольку «допущенные банком нарушения причинили большой вред потребителям, получавшим в Westpac банковские, консультационные и страховые услуги, а также доверившим ему свои пенсионные накопления».

В числе нарушений, выявленных финансовым регулятором в деятельности банка, сборы за обслуживание умерших клиентов, махинации со страховыми полисами, взимание незаконных комиссий и сокрытие информации о платежах и тарифах от клиентов. ASIC удалось выяснить, что за последние десять лет из-за регулярных нарушений со стороны банка пострадали не менее 67 тыс. его клиентов. «Westpac и связанные с ним организации получили более 10 млн австралийских долларов ($7,1 млн) за услуги, якобы оказанные 11 тыс. клиентов после их смерти. Не менее 7 тыс. клиентов банка несколько раз платили за один и тот же страховой полис, <…> а 329 клиентам Westpac навязал страховые услуги, несмотря на полученный отказ», — сообщил регулятор.

Кроме того, комиссия обвинила Westpac в том, что его сотрудники регулярно скрывали от клиентов всю информацию о комиссиях, тарифах и сборах финансово-кредитной организации, что привело к получению банком 12 млн австралийских долларов ($8,5 млн) за счет незаконных комиссий и не менее 7 млн австралийских долларов ($4,9 млн) за счет скрытых платежей, которые списывались со счетов без ведома их владельцев. Эти нарушения затронули интересы более чем 33 тыс. человек.

Администрация Westpac признала все нарушения, выявленные регулятором, и согласилась выплатить штраф в 113 млн австралийских долларов ($80,6 млн), из которых порядка 80 млн австралийских долларов ($57 млн) будут направлены клиентам банка в качестве компенсации причиненного вреда.

Westpac — старейшее банковское учреждение Австралии, основанное в 1817 году. Вместе с Национальным австралийским банком, Австралийско-Новозеландским банком и Commonwealth Bank входит в четверку ведущих финансово-кредитных организаций страны.(ТАСС)