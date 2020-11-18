Авоська вместо полиэтиленового пакета: экологию защитят от негативного влияния пластика

О том, что пора бороться с огромным количеством пластиковых отходов, в нашей стране говорят уже не один год. На днях этот вопрос обсуждался на очередном заседании комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса.

В повестку были включены вопросы, касающиеся предлагаемых поправок в законопроект «Об охране окружающей среды» (первое чтение). Проект разработан в соответствии с Планом действий по снижению воздействия пластиковых отходов на окружающую среду в Азербайджане на 2019-2020 годы, утвержденным главой государства от 7 февраля 2019 года. Согласно изменениям, предлагается наложить ограничения на импорт, производство предпринимателями, продажу и выдачу покупателям на объектах торговли, общественного питания и обслуживания полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а также одноразовой пластикой посуды. Предлагается, чтобы в отношении полиэтиленовых пакетов закон вступил в силу с первого января 2021 года, а в отношении одноразовой пластиковой продукции — с первого июля 2021 года.

В первом чтении также обсуждался законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках. Согласно изменениям, предусматривается административная ответственность за импорт, производство предпринимателями, продажу и выдачу покупателям на объектах торговли, общественного питания и обслуживания полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микронов, а также одноразовой посуды.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил «Зеркало», что хоть и в небольшой степени, но это решение нанесет ущерб некоторым малым предприятиям, которые уже приобрели в немалых количествах такие полиэтиленовые пакеты. По его словам, нужно дать возможность реализовать такой товар, запретив при этом импорт. Если они не смогут его реализовать, то вынуждены будут утилизировать, и, например, сожгут, то экологии будет причинен больший ущерб.

Агаев считает, что запрет продажи таких полиэтиленовых пакетов станет толчком для развития легкой промышленности, в частности производств тканевых сумок, авосек. Станут производить также бумажные пакеты для магазинов, плетеные корзины. Это создаст новые рабочие места. Для производства этой продукции в стране достаточно материала, и ту же бумагу можно, как отмечает эксперт, перерабатывать до пяти раз.

Он отметил, что сейчас каждый поход в магазин сейчас заканчивается тем, что покупателю дают в среднем от 2 до 5 полиэтиленовых пакетов. В некоторых магазинах чуть ли не каждую покупку кладут в отдельный кулек.

«Это не бесплатно, хоть и кажется, что даром, за полиэтиленовые пакеты в любом случае платит потребитель. И что потребителю потом делать с огромным количеством таких пакетов, которые собираются дома? Они оказываются на мусорке и так как они практически ничего не весят, оттуда часто разлетаются по всей округе. Что касается ущерба для экологии, то он велик, при этом самые вредные именно тонкие кульки. У тех, что плотнее, состав другой, их потом можно использовать, например, для производства шлангов. Переработка тонких полиэтиленовых пакетов невыгодна, от них больше вреда, чем пользы»,– сказал эксперт.

По его словам, полиэтилен разлагается в почве несколько сот лет, и если мы не решим проблему засилья полиэтилена сейчас, мы оставим печальное наследство будущим поколениям. Это вопрос не только экологии, но и здравоохранения.

«Меня больше всего беспокоит загрязнение пластиком наших рек в горной и предгорной местности. В городах уборка осуществляется, берег моря от пластика периодически очищают волонтеры, а упомянутые мной реки остаются вне зоны внимания. Если в целом говорить о загрязнении страны пластиком, то по площади это будет не более 5%, но это на деле большая цифра. Пора бить в колокола»,– уверен он.

Что касается запрета продажи одноразовой пластиковой посуды, то Агаев это поддерживает, однако сразу отказаться от нее, по его убеждению, не получится. Вопрос в том, чем ее заменить, ведь потребность в ней останется.

«Можно использовать бумажные стаканчики, но чем заменить пластиковые вилки и ложки? Чем заменить одноразовую пластиковую посуду в самолетах? Нужно разрешить использовать ее там, где это необходимо, ведь замены пока нет. Но при этом важно, чтобы те, кто будут применять подобную тару, оплачивали ее утилизацию»,–подчеркнул эксперт.

По его словам, важно наряду с запретами проводить просветительскую работу с населением по поводу уменьшения использования полиэтилена, особенно с подрастающим поколением.

Эколог Тельман Зейналов считает, что использование полиэтиленовых пакетов и одноразовой посуды на сегодняшний день запрещать не нужно. Необходимо, по его словам, искать им альтернативу, а пока создать пункты приема полиэтилена, а перерабатывать его должны те, кто его производят.

Руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев отметил, что во многих странах, в том числе в соседних, стремятся сократить использование полиэтилена. С этой целью в магазинах не дают, а продают полиэтиленовые пакеты. Нам стоит пойти по тому же пути. По социальным причинам, как считает эколог, нельзя пока запрещать их продажу, сначала нужно подготовить почву.