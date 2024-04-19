Если Соединенные Штаты не поторопятся с принятием нового пакета помощи Украине, то может наступить момент, когда он уже не спасет Киев, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цитирует ТАСС.

«Если она продолжит задерживаться, существует настоящий риск того, что мы дойдем до того момента, когда будет слишком поздно», — заявил Блинкен на пресс-конференции на итальянском острове Капри.

На этой неделе палата представителей конгресса представила законопроект о новом пакете помощи на $95 млрд союзникам США в Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе, а также Украине. Пакет разделен на три части, по каждой из которых будет отдельное голосование в ближайшие выходные.

На поддержку Киева планируется выделить $60,84 млрд. В частности, $13,8 млрд из этой суммы должны пойти на закупку вооружения и оборонной продукции, а также сопутствующих услуг для Украины в США.