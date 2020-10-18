Авигдор Либерман: Убийство мирных жителей в Гяндже является преступлением против человечества

Бывший министр обороны и иностранных дел Израиля Авигдор Либерман записал аудиообращение в поддержку народа Азербайджана в связи с гибелью граждан страны в результате ракетного обстрела города Гянджа.

Как сообщает Trend, в аудиообращении говорится: «Обстрел регионов, которые не находятся в зоне конфликта, является прямым нарушением международного права. Убийство мирных жителей — взрослых и детей — является преступлением против человечества, которое противоречит всем международным правовым нормам, начиная с Женевской конвенции. В эту сложную для вашего народа минуту я хочу выразить, прежде всего, соболезнования всем родным и близким убитых, и, конечно же, выразить поддержку всему народу Азербайджана. Я очень надеюсь, что этот конфликт, эта очередная вспышка закончатся в самое краткое время, и все ответственные понесут заслуженное наказание».