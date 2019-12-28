Авиационное управление США оштрафовало Lufthansa на $6,4 млн

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США назначило немецкой авиакомпании Lufthansa штраф в размере более $6,4 млн. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, размещенный на официальном сайте ФАУ.

«Федеральное авиационное управление США назначает гражданский штраф в размере $6 428 000 авиаперевозчику Deutsche Lufthansa AG <…> за предположительное выполнение почти 900 рейсов, которые не соответствуют федеральным авиационным правилам», — говорится в пресс-релизе.

ФАУ сообщает, что Lufthansa осуществляла полеты в аэропорты Сан-Диего и Филадельфии и из них, несмотря на отсутствие разрешения американского регулятора. Иностранные авиакомпании могут использовать для своих регулярных рейсов только аэропорты, которые перечислены в эксплуатационных спецификациях ФАУ.

Федеральное авиационное управление США заявило, что после получения уведомления у Lufthansa есть 30 дней для ответа.