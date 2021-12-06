Суд в Мьянме в понедельник приговорил бывшего продемократического лидера страны Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюремного заключения. Через несколько часов военные власти страны сократили приговор до двух лет, сообщает «Голос Америки».

Аун Сан Су Чжи была признана виновной в «подстрекательстве к беспорядкам» и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, введенных в связи с пандемией COVID-19. Ее задержали после того, как в феврале власть в стране захватили военные. Судебный приговор в понедельник был вынесен на закрытых слушаниях в Нейпьидо, столице Мьянмы.

Аналогичный приговор получил бывший президент Вин Мьинт, выдвигавшийся от партии «Национальная лига за демократию», которую основала Аун Сан Су Чжи.

Заместитель регионального директора правозащитной организации Amnesty International Мин Ю Ха назвал выдвинутые против Аун Сан Су Чжи обвинения «сфабрикованными», заявив, что хунта пытается «уничтожить всю оппозицию и задушить свободы в Мьянме».

Приговор также осудили организация Human Rights Watch и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «несправедливый приговор, вынесенный Аун Сан Су Чжи, и репрессии в отношении других демократически избранных должностных лиц являются очередным ударом по демократии и справедливости» в Мьянме.

По данным Reuters, обвинения в подстрекательстве были связаны с письмом, которое партия «Национальная лига за демократию» разослала иностранным посольствам в Мьянме вскоре после февральского переворота, призывая их не признавать военный режим. Второе обвинение было связано с нарушением эпидемиологических протоколов во время прошлогодних избирательных кампаний.

И Аун Сан Су Чжи, и Вин Мьинт свою вину отрицают.