Если кто-то хочет увидеть, как выглядит лицемерие, возведенное в традицию и профессию, то судьба российского пропагандиста Антона Красовского прекрасная для этого возможность. Он, говоря словами героя известного литературного произведения, «прогорал на деле, от которого ждал крупных барышей и обеспеченной старости». Причем, крупные барыши, до последнего момента, уже стали явью. Но, обо всем по порядку.

Дослужившийся до должности директора вещания российского пропагандистского телеканала RT Антон Красовский в эфире сделал ряд поистине людоедских заявлений. Видео с Красовским опубликовала в Twitter журналистка The Daily Beast Джулия Дэвис. В обнародованном фрагменте пропагандист заявляет, что Украина не должна существовать, украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать, а детей – топить.

«А прям топить их надо было, этих детей, прям в Тысине. [Они] сказали, что москали оккупировали [Украину], – и сразу бросаешь их в реку с бурным течением», – заявил он. Это видео стало «вирусным», его посмотрели сотни миллионов человек в мире. Естественно, что министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба призвал запретить этот канал по всему миру.

С аналогичными призывами выступили очень многие политики из разных стран. И что в итоге делают в России? Они выбрасывают Красовского, как использованное пропагандистское изделие. И вот уже российский пропагандистский канал RT заявляет о прекращении сотрудничества с Красовским. Об этом главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в Telegram.

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка», – написала она. Симоньян заявила, что останавливает сотрудничество с Красовским, поскольку ни они, ни остальной коллектив RT «не могут позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь».

Оцените степень цинизма, аморализма, лживости и мерзости со стороны Симоньян. Она выступила в роли хозяйки борделя, которая решила выгнать одну из проституток за «аморальное поведение». И именно этот «кульбит» шокирует всех, кто хоть раз смотрел российские федеральные каналы и слушал тамошних ораторов. Там угрозы уничтожить Украину и ее граждан звучат безостановочно!

В передачах у позорно известной Скабеевой, к примеру, недавно выступил один такой говорун, призывавший уничтожить все объекты инфраструктуры Украины, оставив ее граждан без электричества, газа, воды. То есть, устроив им новый Голодомор и холодомор. Сама Скабеева в ответ что-то вялое пыталась проговорить, но в итоге запомнилось: «Мы вас очень любим, но вы не оставляете нам выбора».

Так выглядит «любовь по-русски», оказывается. Кроваво, бесчеловечно. Но того гостя Скабеевой никто к ответу не призвал. Да и саму Скабееву к позорному столбу в РФ никто не пригвоздил. И такого рода примеров «двойной морали» в РФ очень много. Вон, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 5 августа угрожал убийством немецкому журналисту в прямом эфире пропагандистской программы «60 минут», которая выходит на канале «Россия-1».

После сюжета о гаубицах, и о том, какую поддержку Германия оказывает Киеву, он назвал немецких журналистов и политиков «потомками Геббельса», «не уважаемыми арийцами» и «студийными крысами» и заявил, что они занимаются пропагандой и «разжиганием войны» и «работают по методичке». Тут впору вспомнить поговорку «чья бы корова мычала». В РФ все пропагандисты и политики давно работают по методичке, соревнуясь в масштабах ненависти к Украине и к другим государствам, на которые укажут «сверху».

Что до «разжигания войны», то это Россия, а вовсе не Германия напала на Украину. Это РФ, а не ФРГ бомбит Киев, Днепр, Харьков, иные украинские города. Это российские, а не германские войска устроили Геноцид в Буче, Ирпене, Гостомеле. Это РФ, а не ФРГ «присоединила» к себе украинские Крым, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую область. Так что, Журавлев априори лгал и лицемерил.

Но дело еще и в том, что он назвал «нациком» немецкого журналиста, который сделал сюжет, и пригрозил, что Россия «придет и убьет там всех». А еще, он пообещал лично поехать и убить журналиста. «Я хочу этому нацику сказать: мы все придем и всех вас убьем», – заявил депутат ГД РФ. Чем все это отличается от угроз, озвученных Красовским? Ничем. Но Журавлева никто не осудил, а Красовского погнали, кидая грязные тапки вслед.

И тут хочу напомнить, что ранее Красовский много лет трудился бок о бок с представителями той самой «московской интеллигенции», которую сейчас ненавидит. Он работал на НТВ, сотрудничал с изданиями «Коммерсантъ» и «Независимая газета». То есть, он когда-то считался российским либералом. Но потом он стал классическим российским пропагандистом — лживым, жестоким торговцем трагедиями, войной.

И в конкурентной борьбе с себе подобными он старался выделиться аморальностью и бесчеловечностью. В итоге, доигрался. Его выкинула из эфира та самая Марго Симоньян, которая сама сделала карьеру на ненависти к Украине. Это она уверяла россиян, что Киев можно «взять за два дня». На Марго, в этом смысле, клейма негде ставить. Но она пока на коне. Ключевое слово тут- пока. И оно распространяется на всех российских глашатаев преступлений своей страны.