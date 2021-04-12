Атомные казаки-разбойники или «проспят» ли США вслед за Пакистаном и Иран?

Всё те же лица

Последние сообщения из Ирана заставили насторожиться весь мир. Оно и понятно, ещё свежи в памяти последствия Чернобыля, а тем более Фукусимы. И вот теперь Натанз.

Об аварии в Натанзе иранские власти сообщили утром в воскресенье. Слава Богу, обошлось без серьёзных последствий и для экологии, и для всей планеты. По словам вице-президента страны, руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи, инцидент в распределительной электросети на ядерном объекте произошёл в результате террористического акта. Задаваться вопросом, «а кто стоит за этим», резона нет. МОССАД и ЦРУ никогда и не скрывали своих истинных намерений положить конец ядерной программе Исламской Республики. Карты давно раскрыты, и это далеко не первый подобный случай. Достаточно вспомнить убийство физика-ядерщика, руководителя организации исследований и инноваций при министерстве Мохсена Фахризаде в ноябре прошлого года. Его расстреляли из пулемёта с искусственным интеллектом и спутниковым наведением в провинции под Тегераном. Причём, как было установлено позже, оружие это состоит на вооружении войск НАТО.

Главное, не зарекаться

Интенсивность атак на иранскую ядерную программу и их настырность позволяют с достаточно высокой долей вероятности предположить, что наш южный сосед вплотную приблизился к созданию ядерного оружия. И никого не должно вводить в заблуждение заявление высшего духовного лидера страны аятоллы Хаменеи о том, что применение оружия массового поражения запрещено Исламом и является харамом. Ничто ведь не помешает завтра появлению фетвы о допустимости подобного акта. И аргументировать это будут весьма банально: ситуация изменилась, Исламской Республике грозит смертельная опасность. Вот и все дела. Причём подобный поворот событий никак не перечит столпам веры. Разрешено ведь мусульманину употреблять свинину и даже падаль, если тому грозит голодная смерть.

Приговор

Наверное, у каждого хоть раз возникал вопрос: а почему Иран так упирается, почему бы не пойти по пути арабских стран Залива? Дружи (читай «не вставляй палки в колёса») с Западом, продавай свою нефть, живи без санкций и серьёзных проблем. Неужели только исламская принципиальность и непримиримость к врагам мусульман вынуждают власти Ирана бодаться с сильными мира сего, на протяжении десятков лет варьировать на краю пропасти? Есть, конечно, и такой момент. Но истина по большей части кроется в другой плоскости.

Иран – теократическое государство, основателем которого является имам Хомейни. Он – непререкаемый авторитет. Его слова, высказывания, речи чуть ли не канонизированы. В Иране в той или иной степени сомнению можно подвергнуть всё, но никак не идеи, поступки и слова Хомейни. Так вот, чтобы ответить на вышепоставленный вопрос, приведём лишь два его высказывания: «Америка – великий Сатана» и «Если США будут хвалить нас, нужно начать сомневаться в себе». То есть, Ирану, с его нынешним государственным устройством, пожимать руку США, а тем более Израилю, ближайший крах которого вот уже годами клятвенно обещают руководящие мужи страны, никак нельзя. Иран приговорён к вражде с США и Израилем, априори. Ни у ближайшего соратника и нынешнего руководителя страны Хаменеи, ни у его будущего преемника просто нет выбора. Пока существует теократический Иран, будет сохраняться и враждебность в отношениях нашего южного соседа с Западом.

Пакистанский прецедент не забыт

А США и союзники прекрасно понимают: времени у них осталось в обрез. Каждый прожитый день приближает Иран к заветной цели – стать ядерной державой. А что будет после, как изменится политика Исламской Республики – остаётся только гадать. Но одно можно сказать точно: в мире появится вторая после Пакистана мусульманская страна, в арсенале которой будет храниться ядерное оружие. Вот этого-то и опасаются за океаном и в Израиле. Кстати, пример Пакистана ещё никто не забыл.

А ведь и Исламабаду пришлось долгое время жить в тисках различных санкций. Но Пакистан в своё время дважды спасала геополитика. В первый раз это произошло после ввода советских войск в Афганистан. У США просто не было выбора, кроме как пойти на попятную для использования территории соседнего Пакистана в борьбе против Москвы и отказаться от санкций. И во второй раз, когда Пакистан уже провёл первые испытания ядерного оружия, Исламабаду на руку сыграло его соседство с Афганистаном: после терактов 11 сентября Вашингтон вновь обратил взоры на Пакистан в войне против «Талибана». А этого времени оказалось достаточно, чтобы стартовавшая в 1972-м году ядерная программа страны достигла поставленной цели.

А дальше…

А что же дальше? Прогнозы – дело неблагодарное. Но всё же. Если ничего экстраординарного не произойдёт, не далёк тот день, когда Иран сможет присоединиться к клубу ядерных держав. Ни санкции, ни угрозы нанесения превентивных ударов по ядерным объектам (учитывая близость и уязвимость Израиля для иранских ракет, эти угрозы рассматривать всерьёз не приходится) не смогут помешать ядерной программе Ирана. Может кибератаки и теракты против конкретных лиц и замедлят программу, но помешать – это вряд ли…

Вюсал Алиев, специально для #