США обсуждают поставки в Украину баллистических дальнобойных ракет ATACMS, последнее слово будет за американским лидером Джо Байденом, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают поставки в Украину ракет большой дальности ATACMS, но решение будет за американским президентом, пока оно не принято.

США готовы «идти на риски» в вопросе поставок новых вооружений Украине, но учитывают реакцию РФ при принятии решений, добавил советник Байдена. (УНИАН)