Астрономы NASA неожиданно обнаружили астероид 2022 NF размером с автобус, который 7 июня должен максимально приблизиться к Земле, об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Небесный объект пройдет рядом с Землей на расстоянии 90 тыс. км — это около 23% от среднего расстояния между Землей и Луной.

Согласно данным астрономов, астероид достигает 5 метров в высоту и 12 метров в длину, что делает его небольшим. Из-за этого 2022 NF не соответствует критериям «потенциально опасного астероида» — такие космические тела обычно должны иметь длину не менее 140 метров и проходить в пределах 7,5 млн км от Земли.

Ранее самый опасный астероид QM1, который мог врезаться в Землю, сменил свой путь и стал гораздо меньше, выгорев в космосе.