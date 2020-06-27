Астронавты NASA вернулись на МКС после выхода в открытый космос

Астронавты аэрокосмического агентства США NASA Кристофер Кэссиди и Роберт Бенкен благополучно завершили выход в открытый космос для модернизации энергосистемы Международной космической станции (МКС), сообщает 26 июня пресс-служба NASA.

Выход в космическое пространство продолжался порядка шести часов. После выполнения запланированных работ они вернулись на борт американского сегмента МКС через шлюз Quest.

На внешней поверхности станции астронавты демонтировали пять устаревших никель-водородных аккумуляторов солнечных батарей, и установили вместо них два более мощных литий-ионных на опорном сегменте S6.

При этом астронавты перевыполнили план работ, успев сняв ещё два старых аккумулятора, демонтаж которых изначально планировался в ходе следующего выхода в открытый космос, назначенного на 1 июля.

Напомним, новые аккумуляторы были доставлены на борт МКС в мае 2020 года японским грузовым космическим кораблем HTV.

На сегодняшний день на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты США Кристофер Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.