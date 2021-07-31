Представитель NASA Дэниэл Хуот заявил, что Соединенные Штаты и международные партнеры обязались обеспечить финансирование Международной космической станции по меньшей мере до 2024 года, передает РИА Новости.

«NASA и наши международные партнеры взяли на себя обязательство финансирования по меньшей мере до 2024 года и будут работать со своими заинтересованными сторонами над возможностью будущих планов для МКС», — сказал он.

Напомним, что предыдущая администрация США заявила о намерении прекратить государственное финансирование МКС после 2025 года, предположив, что после этого срока работу станции будут поддерживать частные компании.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщал, что первый корабль по одновитковой схеме намечается отправить к МКС в 2022 году.

Напомним, «Роскосмос» планирует запустить новую орбитальную станцию, которая сможет находиться на околоземной орбите вечно (aif.ru).