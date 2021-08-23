Выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) американского астронавта Марка Ванде Хая и его японского коллеги Акихико Хосидэ был отложен по причине медицинских противопоказаний, зафиксированных у Хая. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Эта проблема не требует неотложной медицинской помощи. Выход в открытый космос отложен, и члены экипажа продолжают выполнять другие работы на станции», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте космического ведомства.

Отмечается, что в настоящий момент оценивается возможность выхода в открытый космос после запуска космического корабля SpaceX CRS-23, который, как ожидается, должен состояться 28 августа, а также выходов в открытое космическое пространство совместно с российскими космонавтами. (iz.ru)