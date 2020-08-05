Астероид с футбольное поле пролетел мимо Земли

Астероид 2009 PQ1, размеры которого оцениваются специалистами от 84 до 190 метров, благополучно прошел от Земли на безопасном расстоянии.

Об этом рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

«Он должен был пролететь на кратчайшем расстоянии от Земли в 19.35 мск. Ничего не случилось. Его размеры до 200 метров, это порядка футбольного поля размер. Подобные астероиды пролетают каждые две недели — месяц уж точно. И ничего не происходит. И этот пролетел и полетел дальше по своей орбите», — рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.