Associated Press «шокировано и напугано» авиаударом ВВС Израиля

Глава Ассошиэйтед Пресс подтвердил, что Израиль заранее предупредил агентство об авиаударе.

«В здании находилось около десятка журналистов и фрилансеров, и, к счастью, мы смогли их вовремя эвакуировать», — отметил Прюитт.