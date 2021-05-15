Associated Press «шокировано и напугано» авиаударом ВВС Израиля

Глава агентства Associated Press Гари Прюитт заявил, что агентство «шокировано и напугано» авиаударом ВВС Израиля по зданию с офисами СМИ в Газе.
Ранее израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс. Сообщалось, что Израиль сделал «предупреждение», что в течение следующего часа его силы атакуют здание.
«Мы шокированы и напуганы тем фактом, что израильские военные выбрали в качестве цели в Газе здание, в котором находились офис агентства и другие новостные организации, и уничтожили его. Им давно было известно местонахождение нашего офиса, и они знали, что там находятся журналисты … Мы едва избежали ужасных человеческих потерь», — приводит официальный сайт агентства слова Прюитта.
Глава Ассошиэйтед Пресс подтвердил, что Израиль заранее предупредил агентство об авиаударе.
«В здании находилось около десятка журналистов и фрилансеров, и, к счастью, мы смогли их вовремя эвакуировать», — отметил Прюитт.