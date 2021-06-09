Считанные дни остались до начала очередного чемпионата Европы по футболу, ряд матчей которого пройдут в Баку. Но в Армении, которая никогда не принимала такого рода грандиозных мероприятий, решили компенсировать это игрой в некую местную разновидность футбола. Игру это правильнее всего было бы назвать ашотболом- в честь сына исполняющего обязанности премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Собственно, игру эту изобрел, как не покажется странным, третий президент РА Серж Саргсян. Он же нанес первый удар ногой по Ашоту- это было символическое действо, привычное в таких случаях. Как все было в деталях? Очень забавно. Серж Азатович решил посоветовать Николу Воваевичу новые способы использования Ашота. Он заявил, что пусть, мол, Пашинян отвезет своего ребенка и привезет 20-25 военнопленных, посмотрю, как он после этого будет говорить о военнопленных.

«Какая разница для него, он всегда использовал своих детей для своего пиара? Но разве не ясно, что он этого не сделает, и если вы боитесь сопротивляться, разве не ясно, что они придут, их число увеличится? Ты видишь, что переговорами не получается, действуй. Возьми 10-20 человек и обменяй», яростно советовал Саргсян. У которого сына нет. Но, есть две дочери- Ануш и Сатеник. Которых он предлагать для обмена на армянских диверсантов, так правильнее назвать задержанных армянских военнослужащих, не решил.

Тут имеет смысл напомнить, что чисто теоретически Саргсян мог бы предложить использовать в этой цели Микаэла Минасяна, который женат на Ануш. Ведь, Мика многим обязан тестю. Благодаря ему он стал одним из богатейших людей РА, был послом РА в Ватикане и в Португалии. Долг мог бы быть красен платежом. Но, рискну предположить, что на семейном совете решили, что изобретать микабол негоже. Лучше поиграть в ашотбол, пиная сына Пашиняна в качестве мяча.

Как это не покажется странным, но Никол Воваевич с воодушевлением включился в эту игру. «Я согласен! Официально заявляю, что я готов отдать своего сына Алиеву взамен на всех армянских военнопленных»,- заявил Никол Пашинян. Мнения самого Ашота, которого активно пинают родной отец и его политический оппонент, никто не спрашивал. Так родился армянский аналог известной русской поговорки. Он звучит так: «Назвался Ашотом- лети мячиком куда попало».

В Азербайджане с изумлением наблюдают за происходящим. По многим причинам. Во-первых, наша страна никогда и нигде не заявляла о готовности обмена армянских диверсантов на кого-то. Во-вторых, поразила самонадеянность армянской стороны, явно предлагающей завышенный курс. Менять рядового Ашота на всех диверсантов- это уж слишком. В лучшем случае, одного на одного. Да и то, это будет не обмен, а благотворительность с нашей стороны. Ибо, никакой ценности, с точки зрения военной, Ашот не представляет.

В-третьих, вся эта история пахнет дичайшим средневековьем. На дворе XXI век, но армянские политики, этот цвет нации, претендующей на статус «самой древней, умной, цивилизованной, демократической» торгуют детьми, как рабовладельцы неграми на рынке. Осталось только услышать предложение от Пашиняна заглянуть Ашоту в рот, дабы убедиться в наличии у него зубов. Причем, повторюсь, уникальность этой торговли заключается в том, что никто и никогда не изъявлял готовности и желания купить то, что выставлено на продажу.

В-четвертых, закладывается прецедент. Представляю, как неуютно чувствует себя в этой связи второй президент РА Роберт Кочарян. Он также борется за власть, активно конкурирует с Пашиняном. Он также активно обвиняет Никола Воваевича в пораженчестве и в том, что Азербайджан взял в плен армянских диверсантов. И у него тоже есть сын. Которого, согласно законам армянского политического жанра, также можно рассматривать в качестве потенциального обменного товара.

В-пятых, дело может не ограничиться сыновьями. Войдя в азарт, Пашинян может предложить для обмена на армянских диверсантов свою гражданскую жену Анну Акопян. Та же, вроде как, собиралась на войну, облачалась в военную форму, принимала нужные позы, изображая стрельбу из автомата. Она даже отряд женский собрала. Он до фронта так и не доехал, все ограничилось фотосессией в стиле милитари. И вот сейчас мадам Акопян и ее девочки вполне могут быть предложены для обмена на армянских диверсантов. Да, нам и это не нужно, но речь сейчас не о нашей брезгливости, а об армянской готовности предлагать всех своих родных всегда и с радостью. Так что, не исключаем появления, наряду с ашотболом, еще и аннабола. И так далее…