Асад заявил, что народ Сирии не забудет вклада генерала Сулеймани в борьбу с терроризмом

Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму соболезнования руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате ракетной атаки США под Багдадом.

«Народ Сирии сохранит память о генерале Сулеймани, который вместе с сирийской армией защищал страну от терроризма», — говорится в послании, выдержки из которого приводит в пятницу агентство SANA.

Как подчеркнул Асад, Сулеймани посвятил свою жизнь «служению родине и справедливому делу сил сопротивления». «Совершенное США преступление только усилит решимость Сирии и Ирана противостоять американской подрывной политике на Ближнем Востоке», — заявил он.

Сирийский лидер выразил также соболезнования по поводу гибели четырех иранских военных, сопровождавших Сулеймани, и заместителя командира иракских шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса.(ТАСС)