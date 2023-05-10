Президент Сирии Башар Асад получил в среду от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда официальное приглашение на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом сообщила канцелярия Асада в своем Telegram-канале.

«Президент [Сирии] Башар Асад получил приглашение от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда принять участие в 32-м саммите Лиги арабских государств, который пройдет в Джидде 19 мая, — говорится в сообщении. — Приглашение передал посол Саудовской Аравии в Иордании <…> Наиф ас-Судейри».

Асад в ответ передал свою благодарность королю за приглашение и выразил уверенность в том, что «грядущий саммит ЛАГ послужит интересам всех арабов», отмечается в тексте.