Поддержка, которую западные государства оказывают экстремистским формированиям, осложняет борьбу с терроризмом. Об этом заявил в воскресенье президент Сирии Башар Асад.

«Угроза со стороны террористов остается основным вызовом для Сирии и Ирака», — подчеркнул он, выступая на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Al Hadath.

По словам сирийского лидера, во время переговоров, которые он провел ранее в Дамаске с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, обсуждались совместные усилия двух стран в борьбе с терроризмом. Он указал «на важность взаимодействия сирийской и иракской армий с целью поддержания стабильности и безопасности в пограничных районах». «Визит премьер-министра [Мухаммеда] ас-Судани позволит осуществить качественный скачок в двусторонних отношениях, учитывая позитивные перемены, происходящие на межарабской арене», — отметил Асад.