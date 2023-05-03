Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрахим Раиси подписали в среду в Дамаске меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве между двумя странами.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, документ предусматривает реализацию плана по торгово-экономическому сотрудничеству, который рассчитан на 20 лет.

Подписаны также соглашения о создании зон свободной торговли, развитии железнодорожного транспорта и воздушном сообщении. Стороны будут осуществлять совместные проекты в нефтегазовой отрасли и сельском хозяйстве.

Как указывает агентство, в ходе состоявшихся ранее переговоров Асад отметил, что «Сирия и Иран строят свои отношения на основе общих подходов к региональным и международным проблемам». «Наше партнерство испытано временем, — отметил он. — Сирия встала на сторону Ирана в ходе ирано-иракской войны 1980-1988 годов, так же как Иран поддерживал сирийский народ в течение последних 12 лет в противостоянии террористическим группировкам».