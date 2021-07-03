Футболист сборной Чили Артуро Видаль высказался о судействе в матче 1/4 финала Кубка Америки против Бразилии.

«Мы все очень сильно расстроены, потому что заслуживали большего. Надо, чтобы подобные игры судили не клоуны, а храбрые арбитры. Если есть судья, который не разрешает играть и все время останавливает игру и считает себя звездой шоу, тогда это очень сложно», — передает слова Видаля DirecTV Sports.

Бразильцы победили со счетом 1:0. В полуфинале команда Бразилии встретится со сборной Перу, которая в серии пенальти оказалась сильнее Парагвая — 3:3 (4:3 — по пенальти). (gazeta.ru)