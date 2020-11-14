Артиллерия Ирана нанесла удар по позициям боевиков у северо-западной границы

Удар осуществили сухопутные силы иранского Корпуса стражей исламской революции. Отмечается, что удар пыл нанесен «по ту сторону северо-западной границы». При этом не уточняется, о территории какого государства идет речь.

В пятницу три иранских пограничника погибли и еще двое получили ранения в результате столкновения с боевиками в расположенной на северо-западе провинции Западный Азербайджан. Иранские СМИ сообщали, что нападение удалось отразить, ВС исламской республики не позволили неприятелю проникнуть на территорию страны.

Расположенные на северо-западе Ирана провинции граничат с Ираком, Турцией, Арменией и Азербайджаном.