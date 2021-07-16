Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как можно сделаю чемпионат России более привлекательным.
– Как можно зарабатывать на нашем чемпионате, сделать его привлекательным?
– Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси.
– Эти клубы усилили бы лигу?
– Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмерки РПЛ.
– И по сколько команд мы берем?
– По две. А из России оставляем 12. (sports.ru)