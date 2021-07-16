Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как можно сделаю чемпионат России более привлекательным.

– Как можно зарабатывать на нашем чемпионате, сделать его привлекательным?

– Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси.

– Эти клубы усилили бы лигу?

– Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмерки РПЛ.

– И по сколько команд мы берем?

– По две. А из России оставляем 12. (sports.ru)