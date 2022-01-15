Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал необоснованным заявление белорусского коллеги Александра Лукашенко о том, что стране следует извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов, передает Anadolu.

«На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий. Располагаем всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу», — сказал Мирзиёев на заседании Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что в Ташкенте внимательно следят за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности.

10 января в ходе выступления на внеочередной онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уроки из этих событий должен извлечь Узбекистан. «Если нет, то, по нашей информации, их взгляды брошены на Узбекистан», — сказал, в частности, Лукашенко.

Интересно, кого он имел в виду под этим «их»? Террористов, ваххабитов, которых, судя по всему, считают основной силой, творившей беспорядки в Алматы? На что был нацелен этот спич Бацьки? О чем он хочет предупредить Ташкент, и с чьей подачи? Уж не по наущению ли «шефа» (Путина)?

Алексей Волосевич, ташкентский журналист, редактор интернет-издания AsiaTerra:

— Я думаю, глава Беларуси имел в виду всяких там талибов и их единомышленников внутри Узбекистана. Но в том-то и штука, что президент Мирзиёев с одной стороны давит их, а с другой как бы «поднимает», чтобы они его поддерживали. То есть, поступает очень недальновидно, играет с огнем. Исламисты же от этого с каждым годом только усиливаются – и всё из-за личных меркантильных интересов одного человека. То есть, из-за Мирзиёева их аппетиты только растут. Другого истолкования слов Лукашенко я не вижу.

Змицер Мицкевич, журналист Белсат TV (Варшава):

— Здесь всё просто. Спроси у Лукашенко, кто сейчас президент Узбекистана — он и не ответит сразу. Поэтому эти слова — обыкновенный бред человека, который просто стелет поток сознания.

И кого он имел ввиду — одному Богу известно. Это очередной пример, когда помело одного неадекватного деда может привести к не самым хорошим для него последствиям. Потому как бред нести можно на кухне, а не публично. Однако, судя по всему, пациент уже разницы не замечает.

Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск):

— Заявления Александра Лукашенко об Узбекистане как следующей кризисной точке необходимо рассматривать как попытку воспользоваться последствиями кризиса в Казахстане для отвлечения внимания и ресурсов России на Центральную Азию с целью предотвращения попыток вмешательства Москвы во внутренние дела Беларуси.

Дело в том, что Кремль по-прежнему оказывает давление на официальный Минск и требует запуска процесса транзита власти, который предполагает трансформацию Беларуси из президентской республики в парламентскую, а также уход самого Лукашенко с политической сцены.

Сам Лукашенко проектом новой конституции и референдумом по нему демонстрирует, что не собирается удовлетворять требования Кремля, так как новый проект конституции ничего не меняет принципиально, страна остаётся сильной президентской республикой с возможностью перехода Александра Лукашенко в президиум нового специально созданного конституционного органа — Всебелорусского народного собрания, который по-прежнему будет обладать солидными полномочиями. По сути, эта конструкция закладывает основу для транзита власти по казахстанской модели, в результате которого в Казахстане до недавнего времени сохранялось двоевластие, но оно и стало одной из причин начала недавнего кризиса.

По факту, в противостоянии между внутриполитическими центрами сил вокруг первого президента Назарбаева и действующего президента Токаева Кремль поддержал последнего. Поэтому даже такая конструкция не является предохранителем от возможного вмешательства во внутренние дела Беларуси в будущем.