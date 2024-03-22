Землетрясение произошло в Ташкенте и еще нескольких регионах Узбекистана, его эпицентр магнитудой 5,4 находился в Таджикистане.

Об этом сообщил республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

«В 08:47 по местному времени (07:47 по Баку — ред.) в пятницу в Ташкенте и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение с эпицентром в районе Лахш Таджикистана, эпицентр находился в 313 км в юго-восточном направлении от Ташкента. Магнитуда в эпицентре составила 5,4. Глубина очага — 15 км», — говорится в сообщении.

По данным центра, в Ташкенте и Сырдарьинской области подземные толчки ощущались с силой 2, в Андижанской и Наманганской областях — 2-3, Ферганской области — 3 балла.

О жертвах и разрушениях не сообщается.