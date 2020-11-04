Арсен Аваков раздувает конфликт между Киевом и Баку?

В Украине началась настоящая информационная атака на президента Владимира Зеленского. Причем по нескольким фронтам одновременно. Начну с того, что в Украине назрел скандал из-за того, что Конституционный Суд Украины (КСУ) признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В своею очередь НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен. При этом, Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного Суда. Президент Украины считает, что за скандальными решениями Конституционного Суда стоят «российские марионетки» и «некоторые украинские олигархи», которые чувствуют угрозу со стороны антикоррупционних органов.

В ответ, председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота. Плюс, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что окружение президента Владимира Зеленского знало о подготовке скандального решения Конституционного суда по антикоррупционным положениям. В интервью «Украинской правде» он заверил, что главу государства должны были предупредить об этом. Богдан назвал бездействие Зеленского уголовным преступлением.

Как видим, против президента Украины сейчас решили выступить многие, в том числе и из числа его бывших соратников. И на этом фоне вовсе не случайной видится публикация, появившаяся в издании ZN.UA . В ней утверждается, что Киев находится на пороге крупного скандала с Баку. А все, мол, из-за негласного решения Владимира Зеленского приостановить выполнение контракта «Укрспецэкспорта» с Азербайджаном по поставкам комплектующих для радиолокационных станций П-18. Как сообщили источники ZN.UA , поручение приостановить выполнение контракта с Азербайджаном Зеленский дал устно около месяца назад, после того как Баку начал военную кампанию по восстановлению суверенитета над Нагорным Карабахом и окружающим его «поясом безопасности». Указано, что само соглашение не предусматривает поставку вооружения (как, впрочем, и остальные четыре контракта, заключенные с азербайджанцами «Укрспецэкспортом» и «Укринмашем» в 2017–2018 годах, и которые украинская сторона либо уже фактически выполнила, либо выполняет), Баку не находится под оружейным эмбарго ООН, а Киев поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Поэтому, подчеркивается в статье, существуют все формальные основания продолжать выполнять сделку, заключенную с этим южнокавказским государством.

Наконец, в 2014 году Украина сама находилась в ситуации, напоминающей нынешнюю азербайджанскую. И продолжение военно-технического сотрудничества (ВТС) с Азербайджаном было бы реальной демонстрацией стратегического партнерства Киева и Баку.

А еще, как следует из пояснений собеседников этого украинского издания, свою роль сыграло не только наличие в Украине значительной армянской диаспоры, один из влиятельных представителей которой — глава МВД Арсен Аваков — является членом правительства. Не только опасение возможных массовых протестов с ее стороны: хотя, как признает президент Азербайджана Ильхам Алиев, основной поставщик вооружения его стране — Россия, армяне полагают, что вооружает азербайджанскую армию Украина. Не только беспокойство о безопасности украинцев, находящихся в Армении. На позицию Зеленского, по утверждению источника ZN.UA , повлияла также реакция Франции и Соединенных Штатов, недовольных действиями Азербайджана и Турции. И сразу же идет напоминание о том, что после возобновления военных действий в Нагорном Карабахе украинские политики предлагали помогать Баку оружием, но президент Украины заявил, что вариант военной помощи Армении или Азербайджану даже не рассматривается.

О решении президента Украины, по данным киевского издания, были устно проинформированы вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Уруский, курирующий «оборонку», должен был дать соответствующее поручение главам «Укроборонпрома» и «Укрспецэкспорта» Игорю Фоменко и Вадиму Ноздре. Но в конце октября с небольшой помощью главы МВД Арсена Авакова президент узнал, что его решение о приостановке контракта с Азербайджаном не выполнено: «Укрспецэкспорт» отправил в эту страну самолет с комплектующими для П-18. Разразился скандал.

Впрочем, пишет ZN.UA , не совсем понятно, почему Зеленский, решив приостановить поставки украинских комплектующих для РЛС, не приостановил также и ремонт азербайджанских самолетов МиГ-29 и Л-39 на Львовском и Чугуевском авиаремонтных заводах? Объяснить причину этого затруднились и собеседники данного украинского издания.

Публикацию в киевском СМИ прокомментировал для # украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«В своей профессиональной деятельности я привык доверять фактам и официальным заявлениям больше, чем озвучиванию некой шокирующей информации от неназванного, но «очень надёжного» источника. В материале ZN.UA озвучивается информация именно от такого источника, то есть – без фактов и подтверждений, на уровне слуха. Отмечу, что в последнее время против Офиса Президента неоднократно публиковались разного рода инсинуации, и не исключаю, что это одна из них. Причём замечу, что даже в этом материале речь идет о некой отмене поставок комплектующих для радиолокационных станций П-18, но продолжающемся ремонте азербайджанских самолетов МиГ-29 и Л-39 на Львовском и Чугуевском авиаремонтных заводах. Почему так? Дело в том, выполнение обязательств по поставкам комплектующих на П-18 намного сложнее проследить, нежели выполнение обязательств по ремонту МиГ-29 и Л-39, которые, скажем так – на виду. А потому манипулировать этой темой намного проще», — считает он.