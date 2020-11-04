Арсен Аваков раздувает конфликт между Киевом и Баку?

В Украине началась настоящая информационная атака на президента Владимира Зеленского. Причем по нескольким фронтам одновременно. Начну с того, что в Украине назрел скандал из-за того, что Конституционный Суд Украины (КСУ) признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
В своею очередь НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен. При этом, Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного Суда. Президент Украины считает, что за скандальными решениями Конституционного Суда стоят «российские марионетки» и «некоторые украинские олигархи», которые чувствуют угрозу со стороны антикоррупционних органов.
В ответ, председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота. Плюс, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что окружение президента Владимира Зеленского знало о подготовке скандального решения Конституционного суда по антикоррупционным положениям. В интервью «Украинской правде» он заверил, что главу государства должны были предупредить об этом. Богдан назвал бездействие Зеленского уголовным преступлением.
Как видим, против президента Украины сейчас решили выступить многие, в том числе и из числа его бывших соратников. И на этом фоне вовсе не случайной видится публикация, появившаяся в издании ZN.UA. В ней утверждается, что Киев находится на пороге крупного скандала с Баку. А все, мол, из-за негласного решения Владимира Зеленского приостановить выполнение контракта «Укрспецэкспорта» с Азербайджаном по поставкам комплектующих для радиолокационных станций П-18. Как сообщили источники ZN.UA, поручение приостановить выполнение контракта с Азербайджаном Зеленский дал устно около месяца назад, после того как Баку начал военную кампанию по восстановлению суверенитета над Нагорным Карабахом и окружающим его «поясом безопасности». Указано, что само соглашение не предусматривает поставку вооружения (как, впрочем, и остальные четыре контракта, заключенные с азербайджанцами «Укрспецэкспортом» и «Укринмашем» в 2017–2018 годах, и которые украинская сторона либо уже фактически выполнила, либо выполняет), Баку не находится под оружейным эмбарго ООН, а Киев поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Поэтому, подчеркивается в статье, существуют все формальные основания продолжать выполнять сделку, заключенную с этим южнокавказским государством.
Наконец, в 2014 году Украина сама находилась в ситуации, напоминающей нынешнюю азербайджанскую. И продолжение военно-технического сотрудничества (ВТС) с Азербайджаном было бы реальной демонстрацией стратегического партнерства Киева и Баку.
А еще, как следует из пояснений собеседников этого украинского издания, свою роль сыграло не только наличие в Украине значительной армянской диаспоры, один из влиятельных представителей которой — глава МВД Арсен Аваков — является членом правительства. Не только опасение возможных массовых протестов с ее стороны: хотя, как признает президент Азербайджана Ильхам Алиев, основной поставщик вооружения его стране — Россия, армяне полагают, что вооружает азербайджанскую армию Украина. Не только беспокойство о безопасности украинцев, находящихся в Армении. На позицию Зеленского, по утверждению источника ZN.UA, повлияла также реакция Франции и Соединенных Штатов, недовольных действиями Азербайджана и Турции. И сразу же идет напоминание о том, что после возобновления военных действий в Нагорном Карабахе украинские политики предлагали помогать Баку оружием, но президент Украины заявил, что вариант военной помощи Армении или Азербайджану даже не рассматривается.
О решении президента Украины, по данным киевского издания, были устно проинформированы вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Уруский, курирующий «оборонку», должен был дать соответствующее поручение главам «Укроборонпрома» и «Укрспецэкспорта» Игорю Фоменко и Вадиму Ноздре. Но в конце октября с небольшой помощью главы МВД Арсена Авакова президент узнал, что его решение о приостановке контракта с Азербайджаном не выполнено: «Укрспецэкспорт» отправил в эту страну самолет с комплектующими для П-18. Разразился скандал.
Впрочем, пишет ZN.UA, не совсем понятно, почему Зеленский, решив приостановить поставки украинских комплектующих для РЛС, не приостановил также и ремонт азербайджанских самолетов МиГ-29 и Л-39 на Львовском и Чугуевском авиаремонтных заводах? Объяснить причину этого затруднились и собеседники данного украинского издания.
Публикацию в киевском СМИ прокомментировал для # украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
«В своей профессиональной деятельности я привык доверять фактам и официальным заявлениям больше, чем озвучиванию некой шокирующей информации от неназванного, но «очень надёжного» источника. В материале ZN.UA озвучивается информация именно от такого источника, то есть – без фактов и подтверждений, на уровне слуха. Отмечу, что в последнее время против Офиса Президента неоднократно публиковались разного рода инсинуации, и не исключаю, что это одна из них. Причём замечу, что даже в этом материале речь идет о некой отмене поставок комплектующих для радиолокационных станций П-18, но продолжающемся ремонте азербайджанских самолетов МиГ-29 и Л-39 на Львовском и Чугуевском авиаремонтных заводах. Почему так? Дело в том, выполнение обязательств по поставкам комплектующих на П-18 намного сложнее проследить, нежели выполнение обязательств по ремонту МиГ-29 и Л-39, которые, скажем так – на виду. А потому манипулировать этой темой намного проще», — считает он.
Мы же добавим, что даже в указанной публикации ZN.UA не скрывается роль Арсена Авакова, как лица, способствующего разрастанию скандала. Также напомним, что именно глава МВД Украины открыто выступал против поставок оружия Азербайджану. Плюс, А.Аваков имеет влияние на довольно большой круг украинских политиков, политологов и журналистов, обладает большими политическими амбициями. И я бы не стал исключать его соучастия в атаке на президента Украины посредством «слива» нужной информации, которая может охладить отношения между Киевом и Баку. Особенно сейчас, когда камни в огород Владимира Зеленского летят со всех сторон.