В украинских социальных сетях появилась публикация с фотоснимком плененного солдата.

Согласно сообщению, задержанный оказался солдатом Вооруженных сил Армении, что подтверждает его паспорт.

Он был схвачен в Харькове накануне, сообщают украинские паблики.

Интересно, что армянский солдат потерял в стране далекой? Как он там оказался? Неужели Армения по просьбе Путина отправила военных в Украину? Насколько известно из официальных источников, «Армения не планирует признавать самопровозглашенные «Донецкую и Луганскую народные республики» («ДНР» и «ЛНР»). Такой вопрос не стоит на повестке», — об этом заявил во вторник, 23 февраля, агентству «Арменпресс» пресс-секретарь МИД Армении Ваган Унанян.

Да и вооруженные силы ОДКБ, членом которого является Армения, не задействованы в так называемой «российской спецопреации» в Украине. Так как там оказался армянский солдат? Неужели Пашинян отправил все же армянских солдат гибнуть за великодержавные амбиции росийского президента?

А может и в Киевской Руси армяне нашли кусок «Великой Армении», которую нужно отвоевать?