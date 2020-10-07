Армянский терроризм и молчание Запада

«Нас очень беспокоит ситуация в Карабахе. Мы видим, что гибнут мирные жители. Этот конфликт несет риск всем направлениям, в том числе энергетике. Это очень опасная ситуация для всего региона, и для членов альянса в том числе. Мы призываем все стороны конфликта немедленно прекратить войну и сесть за стол переговоров», — заявил генсек НАТО Йенс Столбентерг на состоявшейся несколько дней назад в Анкаре совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Чавушоглу в Анкаре.

Как видим, он не стал конкретно обвинять Армению, хотя к тому времени из этой страны по территории Азербайджана уже наносились удары. Вооруженные силы РА бомбили второй по величине азербайджанский город Гянджу, а также наносили ракетные удары по Мингячевиру, где расположено водохранилище и крупная электростанция. Кроме того, армянская армия обстреливает города Горадиз и Тертер, села в Агджабединском районе, территории Геранбойского и Гёйгёльского районов.

Была и атака ракетами средней дальности на близкие к Баку районы — одна ракета ВС Армении упала в Хызынском районе, расположенном на побережье Каспийского моря, а другая — в Абшеронском районе, непосредственно прилегающем к Баку. Но тогда генсек НАТО решил обойтись обтекаемой фразой, не называя Армению виновницей происходящего, хотя ни одна пуля или бомба с азербайджанской стороны не упала на непосредственно территорию РА. То есть, кто тут нагнетает страсти и воюет против мирного населения, было очевидно, но генсек НАТО указал на риск по всем направлениям, в том числе и по энергетике…

Его слова оказались пророческими. С территории этой страны-оккупанта был совершен запуск ракеты, которая упала всего в 10 метрах от участка трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, проходящего в Евлахском районе нашей страны. Совершенно очевидно, что это была отчаянная попытка Армении атаковать азербайджанскую энергетическую инфраструктуру, таким жалким образом пытаясь предотвратить неминуемое поражение армянской армии на фронте. Но вряд ли данный аргумент может служить оправданием действий армянской стороны, которая продолжает воевать с мирным азербайджанским населением. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, с 27.09.2020 года до сегодняшнего дня погибли 28 мирных жителей, 144 человека получили ранения. Кроме того, приведены в непригодность 66 гражданских объектов и 427 жилых домов. Прямую ответственность за эти преступления несет военно-политическое руководство РА, которое давно уже должны призвать к ответу лидеры ведущих мировых держав и организаций.

Тому же генсеку НАТО после атаки армянской стороны на БТД правильнее было бы уже назвать вещи своими именами, осудив террористическую атаку, инициированную премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Уместно было бы услышать и заявление Госдепартамента США. В том числе и потому, что именно США были одним из лоббистов и финансистов проекта БТД.

Плюс, в США давно знают, что такое армянский терроризм. Этот термин был официально употреблен в ежемесячном бюллетене Госдепа еще в августе 1982 года. Кроме того, в декабре 2013 года Центральное разведывательное управление США, действуя в рамках Закона о свободе информации, рассекретило свой доклад от 1984 года об армянских террористических группах (JCAG, АСАЛА и т. д.). Помимо прочего, в данном докладе также была отражена политика двойных стандартов западноевропейских стран, поскольку «некоторые западноевропейские страны достигли договорённости с АСАЛА, давая свободу террористам по преследованию турецких целей в обмен на обещания не нападать на коренных граждан этих стран». Эта фраза, кстати, дает объяснение позиции руководства Франции, которое активно защищает РА, несмотря на очевидную ее вину в карабахском конфликте вообще и в нынешней эскалации на передовой — в частности. Президент Франции Макрон видимо помнит о терактах, совершенных армянскими боевиками во французских городах и боится их повторения.

Того же, судя по всему, опасаются и лидеры иных европейских государств. Я же напомню, что по утверждению американской разведки, в результате террористической деятельности ASALA и JCAG с 1975 года было убито 50 официальных лиц и граждан Турции, было произведено более 200 взрывов. Такова была цена трусливого молчания мирового сообщества, не пожелавшего бороться с армянским терроризмом, а предпочитающим договариваться с ним. Сейчас, как видим, в роли террориста уже выступает государство Армения. И пока что мы снова видим трусливое молчание Запада. Азербайджан, вне всякого сомнения, со всеми этими угрозами и вызовами армянского терроризма справится. Но и выводы в Баку тоже сделают.