Армянский сверчок заверещал не по-русски – Бунт на корабле?

Бунт на корабле? Этот вопрос невольно возникает после прочтения новости, которую сегодня опубликовали армянские СМИ.

Так, некоторые армянские депутаты выступили с инициативой, согласно которой необходимо заменить действующий закон «О телевидении и радио». По мнению депутатов, он более не отвечает требованиям времени.

Законодательной инициативой также усиливается защита государственного языка, предполагается переход на армянский язык независимо от формы собственности телеканалов. Включено требование о том, чтобы аудиовизуальные программы на других языках были дублированы, озвучены или транслировались с субтитрами. И это в то время, когда сейчас частные телеканалы имеют право вещать на не государственном, в частности, русском языке до 45% эфирного времени (программ как таковых нет, речь в основном о художественных фильмах).

При этом иностранные вещатели должны быть исключены из общественного мультиплекса Армении. Отметим, что под этот пункт в основном попадают российские телеканалы, ретранслируемые в Армении. Как отмечают новые власти, запрет обусловлен соображениями «информационной и языковой безопасности».

Отметим, что в общественном мультиплексе Армении сейчас вещают 18 каналов, три из которых российские: «Россия РТР», «Культура», «Первый канал».

Таким образом, «пашиняновская среда» проявила себя во всей красе. «Дети Сороса» вынуждены продолжать возложенную на них функцию, и делать все для того, чтобы дистанцироваться от России. Пашинян и Ко не понимают единственного и жизненно важного для Армении вопроса: без России Армения сгинет безвозвратно.

Да, Пашинян сегодня пытается строить из себя выдающегося политика, который пытается усидеть и на российском, и на западном стуле. Однако, изначально политическая бездарность Пашиняна проявила себя. И как результат, Россия, которая всегда была лояльна к своему вассалу, подняла цену на газ до 165 долларов.

То есть, Москва дала понять Еревану, что «он может играть в демократию и бархатную революцию, но до российской планки».

Выше было отмечено, что Ереван однажды перепрыгнул эту планку. Москва ответила ударом драмом. И вот сегодня зарвавшийся холоп пытается диктовать какие-то условия России через запрет российских телеканалов.

Мы не знаем, как на эту наглость холопа отреагирует хозяин, но думается, что сия выходка выйдет для хаев боком.

В свое время известный журналист Михаил Леонтьев отметил, что «народ Армении существует «благодаря и исключительно» поддержке России, и что без нее «не было бы никакой Армении».

И с данным утверждением трудно не согласиться. Однако, судя по всему, в Армении об этом забыли. Впрочем, это совсем даже неплохо. Армения пытается избавиться от российского ярма, Бог ей в помощь. Но в таком случае придется отказаться и от 102-российской военной базы в Гюмри и пограничников ФСБ, которые охраняют границы Армении.

Естественно, ничего такого не произойдет. Сказать и сделать – не одно и то же. Армения же существует по доверенности, которую ей выдала Россия. И эту самую «доверенность» Ереван потерять не захочет.

Тем не менее, Москва все же тем или иным способом даст ответ обнаглевшему слуге. Уж кому-кому, но не русским напоминать поговорку: «всяк сверчок знай свой шесток». А армянский сверчок заверещал-то не по-русски…