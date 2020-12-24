Армянский провокатор сеет смуту среди россиян

Общеизвестно как на протяжении многих лет армянская диаспора способствовала удержанию азербайджанских территорий под оккупацией Армении. Армянская диаспора вкладывала миллионы долларов в развитие созданного на оккупированных азербайджанских землях марионеточного режима, организовывала визиты известных мировых деятелей в Карабах, более того, в ходе недавних военных действий даже направляла из разных стран этнических армян для войны с Азербайджаном.

В этой антиазербайджанской деятельности одну из видных ролей играет армянская диаспора России. На официальном сайте Союза армян России (САР), а также на ее Фейсбук-странице содержится множество провокационных материалов, призванных нанести ущерб азербайджано-российским связям. Порой на этих ресурсах публикуются оскорбительные статьи в адрес руководства и народа Азербайджана.

Во время 44-дневной Отечественной войны глава САР Ара Абрамян даже имел глупость заявить о том, что 20 тысяч граждан России армянского происхождения изъявили желание воевать в Карабахе против азербайджанской армии. «В связи с этим САР запросит военный транспорт, чтобы отправить людей в Армению», заявил тогда телеграм-каналу «Подъем» Абрамян.

Теперь же глава САР обратился к руководству Азербайджана. Вот только неизвестно на каком основании глава российской общественной организация, в чьи задачи входит проведение культурно-просветительских мероприятий для развития армянского языка и культуры на территории России, выступает с провокационными заявлениями в адрес Азербайджана?

В своем последнем обращении Абрамян заявляет, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «демонстративно попирает честь и достоинство армян». К сожалению, эти качества не присущи большинству представителей армянской нации. На протяжении многих десятилетий армяне демонстрировали пренебрежительное и оскорбительное отношение к азербайджанцам. Экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян даже с международных трибун озвучивали тезис об этнической несовместимости армян и азербайджанцев. Да и сам Абрамян, выступая с неоднократными провокационными заявлениями в адрес азербайджанцев, наглядно доказал отсутствие чести и достоинства. По этой причине у него нет морального права осуждать азербайджанцев, чьи права были попраны в ходе массовой депортации из Армении в 1988-1989 годах.

После Армения совершила военную агрессию против Азербайджана, устроив Ходжалинский геноцид, оккупировав азербайджанские земли, совершив этнические чистки. А когда началась 44-дневная Отечественная война, армяне показали, что помимо чести и достоинства у них нет еще и воинской доблести. Для несведущих — речь идет о ракетных обстрелах населения городов Азербайджана далеко за линией фронта, в ходе которых погибли малолетние дети. После подобного зверства никто не имеет морального права говорить о том, что Азербайджан попирает честь и достоинство армян. В первую очередь армяне сами лишили себя этих качеств.

То же самое касается того вандализма, который осуществляли на ранее оккупированных землях армяне, превратившие мусульманские кладбища, гробницы и мечети в руины или же хлев. Эти факты приводятся Азербайджаном перед мусульманским миром для того, чтобы они узрели настоящую сущность армян, чья ненависть к тюркам перешла все цивилизованные нормы.

Абрамян в попытках обвинить Азербайджан в армянофобии приводит пример Нахчывана, в котором, по его словам, не осталось не только армянского населения, но и армянских храмов, памятников и могил. А что стало с азербайджанским населением Армении, мусульманскими кладбищами и мечетями? Почему же Абрамян и иже с ними молчали и продолжают молчать по этому поводу? В той же России, гражданином которой является Абрамян, признали Гарегина Нжде пособником немецких фашистов, однако это не мешает тому, что в Ереване стоит в его честь памятник. Разве по логике Абрамяна это не является оскорблением памяти миллионов жертв немецкого фашизма, россиян, чьи отцы и деды сгинули на полях сражений, в то время как Нжде заявлял о том, что кто погибает за Германию, тот погибает за Армению?

И сейчас этот провокатор сеет смуту среди россиян, своими неуместными и провокационными заявлениями, направленными на подрыв российско-азербайджанских отношений. Давно пора остановить этого балабола, да вот азербайджанская диаспора проявляет малодушие к этому кривляке, возомнившему себя радетелем интересов Армении в России.