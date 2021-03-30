Армянский «Неуловимый Джо»

В то время, как очень много внимания на себя оттягивает премьер-министр Армении Никол Пашинян и противостоящая ему оппозиция в количестве 17 маломощных партий и движений, интереса заслуживает и фигура президента РА Армена Саркисяна. Хотя бы потому, что более 50 адвокатов представили в Генпрокуратуру РА сообщение о преступлении в связи с сокрытием президентом Армении факта двойного гражданства.

Об этом сообщил в своем Facebook председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян. В сообщении говорится, что Армен Саркисян в 2003-2012 гг. имел как минимум 10-летнее гражданство Великобритании и был избран президентом в 2018 году в обход армянского законодательства. По Конституции президентом может быть избрано лицо, последние шесть лет являющееся только гражданином Армении.

Ранее глава Палаты адвокатов заявлял, что по его информации, британское гражданство Саркисяна перестало действовать лишь в ноябре 2012 года. А Саркисян был избран 2 марта 2018 года, и по Конституции британский паспорт должен был быть аннулирован не позднее 1 марта 2012 года. На этом основании теперь и адвокаты обратились в надзорный орган с целью возбудить уголовное дело.

И все это происходит на фоне регулярных сообщений о том, что Армен Саркисян то снова почувствовал себя больным ковидом, то временно преодолел недуг, чтобы слечь, когда на то появится политическая необходимость. Да, в РА уже откровенно иронизируют над президентом своей страны, называя его «мнимым больным». Всему виной странное совпадение сообщений об ухудшившемся самочувствии Саркисяна именно в момент, когда он должен был принимать важные решения или проводить важные встречи.

При этом, заслуживший репутацию «бегуна между струек» президент умудряется выступать с заявлениями, не то чтобы неправильными или лишенными логики и фактологии, но смешно и неуместно звучащими именно в исполнении Саркисяна. «Экономика страны переживает глубокий кризис. Для преодоления экономического кризиса государственный аппарат, государство должно эффективно работать, чего сегодня не происходит. Но это не единственный кризис. Мы находимся в многовекторном кризисе. Он связан и с поствоенной ситуацией, потерей тысяч молодых жизней», — сказал Саркисян в интервью газете «Аравот».

По его словам, из-за ситуации с пандемией коронавируса существует также кризис системы здравоохранения. «В Армению идет вторая волна пандемии, которая также опасна, как и первая. Необходимо быть очень внимательными, поскольку число скончавшихся от коронавируса почти равно погибшим во время войны. И эта цифра продолжает расти», — отметил президент РА.

Кроме того, он заявил, что кризис наблюдается в социальной сфере, особенно, на фоне беженцев из Карабаха. «Есть также морально-психологический кризис. Сегодня тысячи людей думают, как купить билет, уехать в Россию или получить американскую визу. Эмиграция из страны может получить кризисные размеры», — отметил Саркисян. Он также заявил о проблеме инвестиций, поскольку, находясь в трудных условиях, Армения не привлекательна для инвесторов.

То есть, по сути своих высказываний он прав. И все это же самое говорит армянская оппозиция, обвиняя во всем правительство Никола Пашиняна и лично армянского премьера. При этом и президент РА тоже несет личную ответственность за все те проблемы, о которых он самолично заявил. Но в том все и дело, что он до последнего пытается изображать из себя человека, «внезапно прозревшего». Знаете, до чего он договорился? До поистине шокирующего признания. «Во время встречи с генералами я услышал о состоянии армии, в том числе и то, чего раньше не знал», — заявил А.Саркисян, имея ввиду свою встречу с уволенным главой Генштаба ВС РА Оником Гаспаряном и его группой поддержки. То есть, президент страны, которая вела войну, проиграла ее, пытается восстановиться, только через полгода после окончания 44-дневной войны узнает о реалиях?!

Уже одно это является поводом для отставки президента РА. Да и в свете всех им самим же перечисленных проблем Армении, он также мог бы подать в отставку. Если бы не цеплялся за власть. А именно это уже стало понятно всем и вся в РА. Понятны и все его иные «финты». И совершенно справедливо член парламентской группы «Процветающая Армения» Наира Зограбян указала на то, что Армен Саркисян пытается стать «Неуловимым Джо» армянского политического поля, которого то есть, то-нету, который говорит и не говорит, делает и не делает. С таким реноме Саркисяну все же лучше было бы не искушать судьбу, подать в отставку, паковать чемоданы и покинуть Армению. Куда? Да куда угодно. Хоть в гости к сэру Элтону Джону, который вроде как дружил ранее с тем, кто любит позиционировать в качестве одного из создателей компьютерной игры «Тетрис».