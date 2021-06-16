В конце недели наконец-то состоятся внеочередные парламентские выборы в Армении. Но есть страны, в которых выборы, как процесс, в редких случаях завершаются в назначенные сроки. В этих странах поствыборная атмосфера накаляется до предельной напряженности: политики обвиняют друг друга во всех земных и неземных грехах, выборы объявляют не состоявшими и фальсифицированными, требуют проведения очередных выборов.

Мы не знаем, какой из этих сценариев осуществится в Армении. Если исходить из опыта армянской революции и предыдущих выборов, можно надеяться, что процесс завершится без особых эксцессов. Но в настоящее время политическая ситуация в Армении предельно напряженная: страна проиграла войну, в оппозицию вернулись бывшие радикальные элементы, т.е. такие «псы войны», как экс-президент Роберт Кочарян.

Есть вероятность, что придется проводить повторные выборы. Потому что согласно последним опросам, никто из политических векторов не набирает больше двадцати пяти процентов голосов. И тревожным является то, что экс-президент Р.Кочарян постепенно набирает очки. В начале процесса его рейтинг колебался в пределах одного процента. Теперь же согласно последним опросам, рейтинг Кочаряна превосходит 24 %, последний даже опережает Пашиняна на один процент.

После прихода к власти Пашиняна, Роберт Кочарян постоянно был в центре внимания. Читатели, наверное, помнят судебные процессы против экс-президента — Пашинян старался наказать его за былые «заслуги», но не смог, потому что Кремль с первых дней защищал своего бывшего вассала. Помнится, что, будучи в Армении российский президент лично принял супругу Р.Кочаряна и только после этого осчастливил премьера Пашиняна высокой аудиенцией.

Поражение Армении во Второй карабахской войне стало вторым шансом для Кочаряна, который после этого получил второй карт-бланш.

Сейчас почти никто не отрицает, что Кочарян в принципе, может вернуться в большую политику, даже прийти к власти. В любом случае, подобные сценарии также серьезно рассматриваются аналитиками и политологами.

А какие политические последствия обещают подобные сценарии? Р.Кочарян был и является покорным слугой Кремля. Поэтому не думается, что он создаст какие-то трудности нагорно-карабахским планам Москвы – нет, скорее всего, этого не будет.

Но дело в том, что Кремль вовсе не заинтересован в окончательном решении карабахской проблемы – ему надо, чтобы его миротворческие силы постоянно находились в зоне конфликта, никто из сторон не считал себя окончательным победителем или наоборот, побежденным. В таком случае Нагорный Карабах не изменит свою миссию и продолжит оставаться «яблоком раздора», как это было прежде.

Как заметили чуть выше, Кочарян уже наступает на пятки Пашиняну, иногда даже опережает его. Он уже считает себя как бы фаворитом нынешней политической ситуации.

Но история, как правило, повторяется только, как трагикомедия или же фарс.

Победа Азербайджана во Второй карабахской войне вовсе не является какой –то случайностью, нет, это было и есть естественное и логическое завершение тридцатилетнего процесса. Поэтому думать, что Кочарян в силе исправить ситуацию, было бы глубоким заблуждением. Мы постоянно вспоминаем слова древнегреческого философа Гераклита – “в одну и ту же реку дважды не входят”.

Конечно, России нужен более послушный человек в Армении, который даже теоретически не размышлял бы о переориентации политики своей страны. Нужен человек, который создавал бы видимость несогласной с итогами Второй карабахской войны стороны, чтобы с его помощью Москва держала Баку в постоянном напряжении, смахивая все на «непокорных» армянских политиков. Но нам все же кажется, что поезд уже ушел – не только Кочарян, даже сами кремлевские «волшебники» не в состоянии изменить ситуацию…