Армянский миллиардер возместит ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

В России совладелец страховой группы РЕСО, миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Как сообщает РБК, обращение опубликовано от имени семьи Саркисовых и «Ассамблеи армян».

Саркисов, в частности, отметил, что ему стыдно за тех, «кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма, избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности».

Кроме того, Саркисов заявил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве.

В обращении Саркисова, в частности, говорится: «…Каждой национальности есть кем гордиться и есть те, за кого стыдно.

Мы с братом родились и выросли в Москве. У меня много друзей азербайджанцев — прекрасных и благородных людей, дружбой с которыми я очень дорожу.

Мне стыдно перед ними за вандалов, решивших проявить своё национальное самосознание насилием и разрушением. Мне стыдно перед моими армянскими родственниками и друзьями за тех, кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма, избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности.

Обращаюсь к представителям армянской и азербайджанской интеллигенции, представителям бизнеса обеих национальностей: остановите, вразумите вандалов и экстремистов. Объясните им, что не в традициях наших народов устраивать разборки в доме, в котором вас приняли, дали возможность жить и работать, учиться вашим детям.

Я имею в виду Россию. Не позорьте свои народы, своих предков. То, что происходит в эти последние дни — недопустимая форма проявления неблагодарности и неуважения к хозяевам дома…

Наша семья берёт на себя обязательство возместить ущерб, нанесённый собственности азербайджанских бизнесменов армянами, которые в силу глупости или заблуждения полагают, что настоящий мужчина — это тот, кто громче кричит или бьет стекла…

Хочу заверить москвичей, что представители наших народов приехали в эту страну с миром, с добрыми намерениями, с целью созидания, а не разрушения».