«Армянские военные станут легитимной целью азербайджанских войск» — Зульфугаров

Ситуация в Карабахе развивается в негативном тренде. Подписавшая капитулянсткое соглашение армянская сторона, не смирившись с поражением, не оставляет попыток устраивать разного рода провокации, дабы столкнуть Азербайджан и Турцию с Россией.

Так, недавно глава «Совбеза» сепаратистов Виталий Баласанян заявил, что «Арцах имел, и будет иметь армию», после чего армянские СМИ сообщили, что в Карабахе, будет упрощено ношение оружия и это делается «в целях предосторожности для самозащиты местного населения от азербайджанской армии». Со своей стороны, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил армянскую сторону в отправке военных в Карабах.

В такой ситуации возникает закономерный вопрос: а для чего тогда там нужны миротворческие силы, если армяне все равно собираются вооружаться? Азербайджан и без этих миротворческих сил смог бы обеспечить безопасность армянского и азербайджанского населения Карабаха. Коли российские силы по поддержанию мира не могут выполнить поставленные перед ними задачи и справиться с армянами, то не целесообразно ли заменить их международным контингентом, действия которых будут соответствовать уставу миротворческой миссии. Некоторые эксперты полагают, что сложившаяся в Нагорном Карабахе ситуация делает неизбежной повторную войну. С ними не согласен экс-глава МИД Азербайджана, политолог Тофик Зульфугаров, который уверен, что возобновление боевых действий невозможно.

«Наш противник потерял всякую возможность вести боевые действия, но это не исключает вероятность провокаций с их стороны, которые, естественно, не будут носить характер полномасштабных военных действий в связи с отсутствием потенциала нашего противника. Однако, они могут быть направлены на то, чтобы осложнить ситуацию в Карабахе, столкнуть и противопоставить Азербайджан с российскими миротворцами. Вот такого рода действия исключать нельзя», — сказал # Тофиг Зульфугаров.

По его словам, армяне, которые живут в Карабахе, и их политическая элита оказались перед выбором: либо они сейчас реализуют определенные провокации, либо им придется смириться с тем статус-кво, который создал Азербайджан и его партнеры — Турция и Россия.

«Их озабоченность вызывают и отчеты ООН, в которых говорится, что в Карабах вернулось всего 25 тысяч армян. Это означает, что они не могут опираться и ссылаться на демографические показатели. Все понимают, что 25 тысяч человек – это не более чем два крупных поселка. И армяне прекрасно понимают, что после снятия связанных с пандемией ограничений еще больше людей покинут эти территории. С учетом таких опасных тенденций я не исключаю осуществление каких-то провокаций со стороны армян. И мы должны быть готовы к такому развитию ситуации», — подчеркнул аналитик.

С другой стороны, сейчас армянские СМИ и телеграмм-каналы трубят о том, что Азербайджан предложил обменять диверсантов на поселок Красный Базар, «что не позволительно для армянской стороны».

Зульфугаров считает, что публикацией подобных текстов армянские СМИ еще раз демонстрируют свою оторванность от реальности: ведь Азербайджан не будет менять террористов на свои же земли.

«Армения пыталась аннексировать эти территории, а азербайджанская армия отвоевала их. Теперь, используя все возможные каналы, армяне пытаются заставить нас вернуть им диверсантов. А зачем мы должны их возвращать? Азербайджан тем самым показывает, что граждане Армении, которые хотят попасть на территории, находящихся в зоне ответственности сил по поддержанию мира, смогут это сделать только с разрешения азербайджанских властей», — сказал он.

Эксперт добавил, что остатки вооруженных сил Армении должны покинуть азербайджанские территории, где сейчас находятся миротворцы: «Пусть они знают, что на каком-то этапе и эти армянские силы могут оказаться в заложниках у Азербайджана в качестве террористов».

Ну а обмен, о котором пишут армянские СМИ, невозможен, потому что все территории, на которых сейчас находятся русские миротворцы, рано или поздно в рамках начатого мирного процесса перейдут под контроль Азербайджана, добавил Зулфугаров.

«Сейчас же важно, чтобы армянские вооруженные силы покинули территорию Азербайджана, и в этом вопросе никаких уступок не может быть. Безопасность армян в Карабахе легитимно могут обеспечивать только силы по поддержанию мира, и никто больше. Если события будут продолжаться и дальше в том же русле, то пребывающие на карабахской земле армянские военнослужащие станут легитимной целью азербайджанских войск», — резюмировал эксперт.