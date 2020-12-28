Армянские реваншисты за спинами российских миротворцев

Война с Арменией не закончена. Увы, это факт. Все попытки официального Баку остудить пыл армянских реваншистов, аргументировано доказывая бесполезность их планов, не нашли понимания. В итоге, мы снова получаем тревожные сообщения о провокациях со стороны тех, кто не хочет быть соседом, предпочитая оставаться врагом.

Итак, 27 декабря около 15.30 незаконная армянская вооруженная группировка в составе из шести человек, совершила гнусное нападение на части азербайджанской армии у села Агдам Ходжавендского района Азербайджана. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана. В результате один из наших военнослужащих, сержант Ганбаров Эльмир Раил оглу был убит, а рядовой Алиев Эмин Сулейман оглу был ранен. После оказания первой помощи наш раненый военнослужащий был эвакуирован в лечебное учреждение, и его жизни ничего не угрожает. В результате принятых мер шесть членов незаконной армянской военной группировки были ликвидированы.

Армянское оборонное ведомство тоже выступило с сообщением. Только вот касалось оно боев в несколько ином направлении. Говоря конкретнее, речь шла о боях в районе Гадрута и села Туг Ходжавендского района. Причем, Минобороны РА в своем сообщении ссылается на неназванные азербайджанские СМИ. Ссылок, естественно, не приводится. Но есть упоминание о том, что село Туг находится под полным контролем азербайджанских ВС.

Естественно, что об армянских диверсантах и террористах в данном сообщении ничего не говорится. Зато, вовсю радуется Telegram-канал проекта WarGonzo. Детище проживающего в России армянского провокатора Арама Габриэлянова пишет про возможное «долгожданное начало партизанской войны». То, что в РФ, которая активно пытается играть миротворческую роль, до сих пор не привлечены к ответственности такого рода провокаторы, не прибавляет доверия к ней в Азербайджане.

Тем более, что на протяжении всей 44-дневной войны и после ее окончания в нашей стране видели, сколь оголтелую форму приняла откровенная поддержка страны-агрессора на российских федеральных телеканалах. Армянам открытым текстом послали заверения в том, что «война еще не кончилась», что реванш в будущем возможен. Причем, толкали подобные речи не только российские телеведущие, но и политики из РФ.

Есть и другая реальность. Она состоит в том, что на азербайджанских территориях, контролировать ситуацию на которых взялись российские миротворцы, находятся порядка 3200 вооруженных армян. Плюс, в лесах Гадрута осели порядка 120 армянских военнослужащих или «добровольцев», готовых совершать террористические атаки на азербайджанскую сторону. И вот мы уже видим, что эти атаки имеют место. Под аккомпанемент молчания российских миротворцев и радостного вопля российского провокационного информационного проекта WarGonzo.

Но и это еще не все. Определение статуса Нагорного Карабаха требует проведения дополнительных переговоров, Россия рассчитывает в этом вопросе на усилия в том числе президентов Франции и США. Об этом заявила 24 декабря спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. То есть, далеко не последнее лицо в российской политике говорит ровно то же самое, что и представители официального Еревана, игнорируя при этом точку зрения официального Баку.

Она, напомню, состоит в том, что трехстороннее Соглашение, подписанное президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении, означает военную капитуляцию Еревана и идея об особом статусе Нагорного Карабаха больше не обсуждается. В нашей стране все это видят и делают выводы. Главный из которых состоит в том, что в РА не сделали выводов из итогов войны.

Об этом свидетельствует и то, что так называемый «секретарь Совета безопасности Арцаха» Виталий Баласанян в интервью Общественному телевидению РА заявил о возвращении территорий, перешедших под контроль Азербайджана. «Хочу сообщить нашему народу, что будет уточнение границ, будет поднят вопрос статуса. Не так, что Аскеранский, Гадрутский районы и другие территории остались под контролем ВС Азербайджана. Мы вернем эти территории. Хочу заверить наш народ, что мы будем вести эту работу», — сказал Баласанян.

По его словам, конечно, во время военных действий бывают победы и поражения. «Мы не потерпели поражение, не опустились на колени. В каком положении сейчас оказался Азербайджан, я не буду раскрывать скобки, и в каком положении окажется, мы посмотрим», — сказал Баласанян. Эту позицию, повторюсь, поддерживают слишком многие российские СМИ и политики. И это формирует недоверие к РФ, как к стране, способной обеспечивать справедливый мир в Карабахе.

Тем более, что мы уже видели кадры излишне теплых объятий руководства российского миротворческого контингента с карабахскими террористами и сепаратистами. Мы уже видим, как российские миротворцы участвуют в мероприятиях, где вывешивается тряпка, под названием «флаг Арцаха». А теперь мы видим, что российские миротворцы не в состоянии предотвращать террористические вылазки недобитых армянских реваншистов.

И вовсе не удивительно, что согласно результатам опроса, проведенного Центром социальных исследований Азербайджанской Республики (STM), более половины опрошенных респондентов (54,7%) полагают, что мир в регионе может быть обеспечен как российскими, так и турецкими миротворцами. И лишь 1.0% опрошенных верят, что только российские миротворцы смогут обеспечить мир в регионе.

Все чаще в Азербайджане звучат аргументированные утверждения, что Россия ввела свой миротворческий контингент в Карабах для защиты остатков карабахских сепаратистов и террористов от полного уничтожения со стороны азербайджанской армии. Доказать обратное России можно будет не мешая Азербайджану проводить антитеррористическую операцию на всей территории нашей страны, включая Ханкенди и те участки, что находятся под контролем российских миротворцев, за спинами которых, как видим, весьма комфортно чувствуют себя армянские боевики и реваншисты.