Армянские оккупанты уничтожили 82 вида эндемиков Кавказа

Армянскими агрессорами на оккупированных территориях уничтожено 21 вид эндемиков Азербайджана, 82 вида — Кавказа, а также сотни редких и находящихся на грани вымирания растений были уничтожены в результате армянского террора.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал директор института дендрологии Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА Тофиг Мамедов. Он напомнил, что уничтожение этих видов растений запрещено международными конвенциями.

Мамедов подчеркнул, что ученые и исследователи института готовы внести свой вклад в работу по охране окружающей среды, обеспечению развития генофонда, расширению биоразнообразия на территории освобожденного от оккупации Карабаха, который обладает богатой флорой и фауной.

| 2020-10-19T20:31:40+04:00 19 октября 2020, 21:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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