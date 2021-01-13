Армянские мифотворцы, как девушка из анекдота

Начну с анекдота. Стоит девушка, ждет автобус. К ней подходит приятный молодой человек и спрашивает: «Девушка, вы переспите со мной за $1.000.000?». Девушка отвечает: «Да, конечно!». Молодой человек задает следующий вопрос: «А за 5 копеек?». Девушка возмущена: «Да за кого вы меня принимаете!?». На что слышит резонный ответ от парня: «За кого принимаю — понятно, осталось о цене договориться!».

Поведение армянской стороны сейчас очень напоминают действия девушки с остановки. Что из себя представляет армянская сторона теперь уже предельно понятно, осталось только о цене договорится. Причем, тут сложилась поистине уникальная ситуация, когда предложений много, а спроса нет. От слова совсем. Вот и приходится армянской стороне фантазировать.

Они же проиграли войну, потеряли контроль над оккупированными азербайджанскими территориями, которые нещадно эксплуатировали более четверти века, что привело РА к экономическим проблемам, которые будут только углубляться и углубляться. Премьер-министр РА, по признанию самих армян, превратился в комичную и позорную фигуру. Усугубляется внутриполитический кризис.

При этом, армянская власть до сих пор честно не призналась в реальной цифре потерь. А тем временем, в армянском обществе уже слышны разговоры о том, что данная цифра перевалила за отметку в 8000 человек. Для маленькой Армении — это катастрофа. Ведь она и так испытывала серьезнейшую демографическую проблему. Теперь же, потеряв так много мужчин погибшими, решить ее будет уже невозможно.

Понимают это все. И потому армянские мифотворцы пытаются хоть как-то стряхнуть находящееся в состоянии глубочайшего стресса армянское общество. То, которое десятилетия «кормили» мифами о «непобедимости» современного армянского воина, приводя почему-то в качестве «свидетелей» Страбона и Плиния-младшего. Нужно срочно придумывать новый миф. Иные, прежние просто «сломались». Включая и тот, что «на стороне Азербайджана воевали Турция, Пакистан, немного Украина и много наемников из стран Ближнего Востока».

Сейчас ведь выясняется, что в реальности на стороне армян воевали курдские боевики из ПКК, куча российских «солдат удачи», которые даже не скрываются и выставляют свои видео соответствующего содержания, и масса этнических армян из Франции, Ливана и иных стран. Некоторые из последних сейчас активно разыскиваются их родственниками. Ищут, рыщут, найти не могут, но в СМИ активно возмущаются.

И вот на этом фоне, в качестве нового мифа появляется поистине анекдотический рассказ о том, что руководство Азербайджана заплатило руководству России много денег «за сдачу Карабаха». Армяне сами никак не могут определиться — какую бы в конце концов сумму назвать? Решили нафантазировать на сумму от 5 до 10 млрд долларов. Так оно, по логике создателей очередного бреда сивого армянского мерина, будет как-то менее обидно. Мол, не «героические армянские воины», поразившие скоростью бегства, которое потом было помпезно названо «тактическим отступлением», проиграли азербайджанской армии, а все решили деньги. Причем, что также веселит, переданные не армянской стороне, что было бы логичнее, а якобы российской. Чем они, как бы намекают на то, что Армения никогда не была вправе решать что-либо по карабахскому вопросу. Получается, что так.

А еще получается, что авторы нового армянского мифа не понимают, насколько чудовищную и примитивную ахинею они несут. Ведь, что 5, что 10 млрд долларов, это для Армении колоссальная сумма, а для России это совсем не деньги. Там средней руки олигарх столько на счету имеет. Впрочем, и это еще не все.

Авторы этого нового армянского мифа «забыли» о том, что война шла 44 дня. В ее ходе шехидами стали немало и азербайджанских воинов. Как все это укладывается в «логику» мифа о «продаже Россией Карабаха», могут ответить лишь лечащие врачи мифотворцев. Они же должны напомнить своим пациентам о том, что на протяжении всей нынешней войны из РФ в РА летали самолеты, полные оружия. Неужто страсть к мифотворчеству провоцирует амнезию?!

Тогда мы еще кое-что напомним. Соглашение по Нагорному Карабаху подразумевает, что Армения должна будет выплатить Азербайджану более $50 млрд компенсации. Об этом вскоре после окончания войны заявил не Ашот, продающий улов из реки Севан, и не Гаяне, что торгует собой в баре Еревана, а целый экс-генеральный прокурор РА, экс-представитель РА в ЕСПЧ Геворк Костанян.

Не грех напомнить также о том, что на этой неделе экономист, член совета попечителей Фонда страхования военнослужащих Месроп Манукян заявил, что Пашинян своей политикой нанес стране и народу ущерб на 38,4 млрд долларов. То есть, суммы мелькают во многие разы превышающие те, что называются авторами армянского мифа о «продаже Россией Карабаха», который ей никогда не принадлежал, не принадлежит и не будет принадлежать.

Но, все эти «мелочи» не волнуют армянских мифотворцев. Они хаотично ищут оправдание поражению РА в войне, дабы сохранить у народа хотя бы остатки веры в «непобедимого» армянского воина. Но, тут прямо по Черномырдину. То есть, хотели как лучше, а получилось как всегда. Да, именно как всегда. Потому, что попытка оценить Карабах в деньгах со стороны армян имела место и ранее. Это некий российский бизнесмен армянского происхождения Грант Агасьян в самом начале нынешней войны предложил выкупить Нагорный Карабах у Азербайджана. «Азербайджанская сторона должна понимать, что решить эту проблему таким образом (военным путем) не удастся. Мы никогда не сдадимся», — утверждал он. Смешно сейчас все это перечитывать, не правда ли?

Впрочем, не только это. «Мы, армянские предприниматели из самых разных стран мира, готовы для того, чтобы раз и навсегда закончить эту войну, заключить сделку. Мы готовы оценить эту землю и выкупить претензии на нее полностью раз и навсегда у наших азербайджанских коллег», — заявил Агасьян. О, как! Хорошо, что он хотя бы предлагал купить землю у того, кто является ее законным владельцем. Впрочем, «хорошо» на этом заканчивается.

Потому, что создатели нового армянского мифа забыли про предложение Агасьяна. Ведь, что получается, если рассуждать логически? То, что армянские предприниматели из разных стран мира должны были бежать предлагать российскому руководству сумму, превышающую те 5-10 млрд долларов, в которую мифотворцы оценили «сдачу Карабаха» Россией.

Не сходили? Проще языком мести, как метлой махать? Ну так не стоит обижаться на соответствующее к себе отношение. Какое оно? Армяне долгие годы кричали о том, что Карабах — это их земля, их Родина-мать. Не знаю, есть ли в армянском языке слово, которым называют того, кто готов мать на торги выносить. Вот именно этим словом и можно назвать армянских мифотворцев, которые доказали, что Карабах для армян всегда был чужой землей. И что за деньги с ними можно договориться обо всем.