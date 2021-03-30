Армянская сторона назвала имена еще 78 погибших в ходе боевых действий

Армения во вторник опубликовала имена еще 78 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий с Азербайджаном осенью прошлого года. Таким образом, в настоящее время подтвержденный список погибших с армянской стороны составил 2 730 человек.

После окончания военных действий в Карабахе армянская сторона опубликовала список из 2 460 погибших. В ходе поисковых работ были обнаружены тела еще порядка 1 500 военнослужащих. По мере проведения работ по их идентификации армянская сторона публикует имена погибших. (ТАСС)