Армяне вновь попытались поставить телегу впереди лошади…

В принципе, международная реакция на первый тур псевдо-выборов в «НКР» была уже вполне достаточной, чтобы сделать соответствующие выводы.

Во-первых, касательно первого тура «выборов» заметим, что не было не только заявлений признательного характера, даже одобрительных и поддерживающих жестов – наоборот, до первого тура «выборов» даже самые нейтральные институты и люди не раз отмечали, что теперь не время для крупных политических мероприятий, потому что все фактически борются с одним злом -коронавирусом.

Во-вторых, почти все страны выступили с позиций международных документов по Нагорно-Карабахской проблеме, а они четко указывают, что «НКР» неконституционное и непризнанное образование, поэтому проводить там какие-то псевдо-выборы не только незаконно, но и даже неэтично, возможно, даже открытая наглость: еще раз заметим, что «статус» Нагорного Карабаха никем, кроме самих сепаратистов, не определен, даже Армения ни признала его как «самостоятельное» и «суверенное» образование.

Но, как известно, все эти достаточно серьезные обстоятельства не остановили армян: они провели даже второй тур «выборов».

Что стало настоящим политическим маскарадом, т.к. один из кандидатов второго тура – Масис Маилян вообще отказался участвовать на «выборах» и карабахским армянам пришлось «выбирать» из списка, в котором числился только один кандидат – Араик Арутюнян.

Заметим, что и это не единственная особенность армянских псевдо-выборов: на втором туре не было ни одного международного наблюдателя, даже из стран СНГ никто не изъявил желание участвовать на этих «выборах».

Сейчас же постараемся ответить на некоторые вопросы. Что, собственно говоря, дали эти выборы армянам? Почему они так настаивали на их проведении? Это надо объяснять очередным желанием армян удивить весь прогрессивный мир или в них есть какой-то конкретный политический расчет?

Сперва заметим, что после «бархатной революции» между Арменией и «НКР» установились довольно сложные отношения: Ереван сказал «нет» продолжению правления карабахского клана, а в Ханкенди старый политический клан сохранял свои позиции.

Надо сказать, что по мнению многих политологов – международников, такая политическая раздвоенность мешала Н.Пашиняну проводить свою собственную политическую линию в нагорно-карабахской проблеме. Прежний «президент» марионеточного режима в Карабахе Б.Саакян открыто не выступал против новой власти в Армении, особенно, против Н.Пашиняна. Надо сказать, что во время революции в Армении сепаратистский режим проявил полный нейтралитет. Но ясно было, что так долго не могло продолжаться: после того, как Н.Пашинян начал юридическое преследование лидеров карабахского клана, особенно, после ареста Р.Кочаряна, Б.Саакян уже не смог оставаться абсолютно нейтральным и он фактически начал открыто поддерживать Р.Кочаряна.

Понятно, что такой оборот дела не мог оставить Пашиняна и его команду совсем уж равнодушным: новый премьер Армении стремился к тому, чтобы в Нагорном Карабахе, как минимум, установился лояльный ему режим и поэтому Ереван не только не остановил «выборы» в Карабахе, наоборот, настаивал на их продолжении, т.к. именно таким образом они могли освободиться от Бако Саакяна.

Но освободились ли? Как было уже отмечено выше, новым «президентом» стал А.Арутюнян, который также не выступал против Пашиняна, но все же не является «его человеком» или же «ставленником», т.к. если верить армянским источникам, «человеком Пашиняна» был другой кандидат – Маилян, который отказался участвовать на «втором туре».

Что же касается т.н. общих перспектив процесса, понятно, что реакция на результаты и второго тура псевдо-выборов будет такой же, как на «первый тур» – вряд ли какая-нибудь страна поддержит их.

Армянам очень уж хочется, как говорится, блеснуть на международной арене своими демократическими традициями, но увы, даже их «бархатная революция» не вызвала почти никакого восторга со стороны международного демократического сообщества.

Дело в том, что армяне, как правило, любят ставить телегу впереди лошади.

Но мировое сообщество думает совсем по-другому: любое государство сперва должно быть независимым и суверенным. Только после этого можно судить, насколько же оно является демократичным и свободным. С Арменией все понятно: она всего лишь жалкая спутница Москвы, которая почти что управляется директивами Кремля.

Возможно, в Ереване думают, что об этом мировое сообщество не ведает. Но так ли? Конечно, нет. Все достаточно четко представляют геополитическую палитру Южного Кавказа: в противном случае, НАТО не проводило бы все свои мероприятия в Грузии, или натовские и российские генералы не встречались бы в Азербайджане, все это перенесли бы в Ереван…

Но этого вовсе не происходит. Почему? Потому что в отличие от простых людей, политики, дипломаты или военные, как правило, в курсе всех мировых процессов и понятно, что теперь не время Колумбов или Магелланов, мир настолько тесен, что даже самые маленькие детали его не остаются незамеченными…