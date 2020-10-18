Армяне снова вымолили перемирие… Надолго ли?

Азербайджан и Армения вновь договорились о временном гуманитарном прекращении огня, которое вступило в силу с 18 октября в 00.00.

Первое соглашение между главами МИД конфликтующих сторон было достигнуто в Москве при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова после весьма сложных тринадцатичасовых переговоров, проходящих на фоне успешной контрнаступательной операции ВС Азербайджана по освобождению находящихся около 30 лет под оккупацией армянской армии территорий. Это первое соглашение о прекращении огня вступало в силу с 12:00 10 октября, и оно было заключено по настоятельным просьбам армянской стороны, обращенным к российскому руководству, «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного красного креста».

Однако Армения сама же нарушила договоренность, начав обстрел мирных городов вне карабахской зоны. Армянская армия обстреляла город Тертер, а в ночь на 11 октября армянские силы нанесли ракетный удар по второму по численности населения городу страны – Гяндже, что привело к жертвам среди гражданского населения – тогда погибло девять и было ранено 34 человека. Азербайджан дал ответ на поле боя, продолжая уничтожать военные цели и технику врага и освобождать оккупированные территории. Возобновились военные действия, режим прекращения огня не работал, за этот период азербайджанская армия освободила еще ряд населенных пунктов

Всю последующую неделю армянская сторона продолжала обстреливать мирные города Азербайджана, в том числе Мингячевир – город стратегического значения, где находятся крупнейшая электростанция и водохранилище страны. А в ночь на 17 октября в 01.00 с территории Армении по жилым кварталам Гянджи были запущены две баллистические ракеты средней дальности «Эльбрус» («SCUD»), погибло 13 человек, 4 из них женщины, двое дети, повреждения разной степени тяжести получили более 50 человек, пострадали 20 домов, еще 4-5 домов были полностью разрушены.

Разумеется, такой чудовищный и подлый акт государственного терроризма против гражданского населения не мог остаться без ответа, однако, поскольку Азербайджан, в отличие от Армении, воюет не с армянским народом, а ведет освободительную войну, этот сокрушительный ответ трусливой армянской армии и был дан на поле боя – президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев в тот же день уже рапортовал об освобождении находящегося 27 лет под оккупацией города Физули и семи сел Физулинского района! Это был подарок азербайджанскому народу ко Дню независимости Азербайджана от нашей доблестной армии!

И на протяжении всего дня Минобороны страны сообщало об уничтожении военной техники противника, обстреливавшей позиции наших подразделений – выведен из строя зенитно-ракетный комплекс С-125, уничтожены реактивная система залпового огня БМ-21«Град», три зенитно-ракетных комплекса «Тор-М2КМ», бронетехника, БПЛА, авиаударами разгромлены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

И Армения взмолилась о пощаде. К концу дня стало известно, что Азербайджан и Армения в соответствии с московским заявлением от 10 октября 2020 года договорились о временном гуманитарном прекращении огня с 18 октября в 00.00 по местному времени. Понятно, что заступники вновь вступились за терпящую сокрушительное поражение на фронте Армению. В процесс включился снова глава МИД России Сергей Лавров, который провёл телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Зограбом Мнацаканяном, и акцентировал внимание на сохраняющейся актуальности совместного заявления президентов России, США и Франции от 1 октября 2020 года, призвавших стороны вооружённого конфликта к немедленному и безоговорочному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без каких-либо предусловий.

Азербайджан в очередной раз подтвердил свою приверженность мирному процессу в надежде, что за этим соглашением все же последует трезвое решение о выводе остатков вражеских войск со всех территорий Азербайджана.

Ведь проблема, которая вызвала необходимость проведения контрнаступательной антитеррористической операции по деоккупации территорий, сохраняется и сейчас. Азербайджанская сторона требует вывода войск, а армянская сторона все еще требует рассматривать ее войска в так называемом «поясе безопасности» как гарантию диалога. Международное право на стороне Азербайджана, все страны-члены Минской группы ОБСЕ, страны-сопредседатели, СЕ, ООН признают Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Так за чем же дело? Тем более, что мы уже вытащили оружие из ножен и решительны в своем желании освободить земли любым путем. Но коли Армения не в состоянии противостоять силе азербайджанского оружия, то мы готовы тотчас сесть за стол переговоров.

По мнению профессора турецкого Университета Бахчешехир Абдуллаха Агара (Аbdullah Аğar), высказанному им в эфире телеканала TRT HABER, Азербайджан сейчас должен выдержать оказываемое на него давление со стороны ведущих мировых держав в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ России, Франции и США, не поддаваться на шантаж и угрозы, и ни в коем случае не соглашаться на прекращение наступательной операции. Тем более, что сейчас Азербайджан, в отличие от 90-х, имеет хорошо оснащенную боевую армию, во много раз превосходящую армию противника как в живой силе, так и в техническом отношении, обеспеченную высокоточным оружием современного образца, и чувствует полную моральную и политическую поддержку как турецкого народа, так и его руководства. Международное право на стороне Азербайджана, азербайджанский народ и руководство страны выказывают решимость в отстаивании своего права на возвращение оккупированных территорий, Азербайджан имеет военное преимущество, и силой оружия, и возвращением всего за 3 недели двух городов и около 60 сел, доказал способность вернуть оккупированные земли своими силами. Поэтому Баку ни в коем случае не должен подписывать никакого другого документа, кроме как о полном выводе армии противника, который заинтересован в сохранении статус-кво, со своих территорий. И в этом, подчеркнул турецкий эксперт, Турция должна быть до конца рядом с братским народом и помочь Баку выдержать натиск внешних сил.

Профессор турецкой Академии полиции Левент Йылмаз (Levent Yılmaz), комментируя московское соглашение от 10 октября, отметил, что, по сути, многочасовые переговоры должны были завершиться требованием к стране-оккупанту вывести войска с территории Нагорного Карабаха. Такой вывод напрашивается исходя из норм международного права, резолюций ООН и заявлений всех трех стран-сопредседателей о признании территориальной целостности Азербайджан. Однако, к сожалению, ни неделю назад, ни сейчас, взявшая на себя инициативу по примирению сторон Россия, так и не продемонстрировала объективность, а выступила с позиции двойных стандартов, пытаясь фактически помочь Армении сохранить лицо.

«Понятно, что все вовлеченные в процесс урегулирования внешние игроки по той или иной причине заинтересованы в сохранении ситуации в замороженном состоянии, и тут Турция обязана продемонстрировать решимость и помочь Азербайджану отстоять свое право на силовое решение вопроса, если Армения откажется освобождать Карабах», — заключил турецкий эксперт.