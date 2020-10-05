Армяне продолжают ракетные обстрелы Гянджи, ранены 3 мирных жителя

Вооруженные силы Армении в очередной раз обстреляли ракетами город Гянджу и Бейлаганский район Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате падения ракет близ Международной клиники Гянджи, средней школы №34, недалеко от мебельной фабрики на проспекте Шаха Исмаила Хатаи, на территорию так называемого «Евлахского автовокзала» и Центрального рынка 3 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный ущерб.

В то же время, в городе Бейлаган одна из двух сброшенных ракет попала во двор детского сада, другая на пустырь на территории города.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики возбуждены уголовные дела.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят на месте происшествия необходимые следственные мероприятия.

В ближайшее время общественности будет дана дополнительная информация.