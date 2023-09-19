19 сентября оператор экскаватора одной из компаний, осуществляющих восстановительные работы в Агдамском районе, Мехман Гасанов (1992 года рождения), получил множество осколочных ранений при обстреле из крупнокалиберного оружия, включая минометы, совершенного незаконными формированиями ВС Армении в Карабахском регионе Азербайджана.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В связи с фактом Генпрокураторой АР возбуждено уголовное дело по статьям УК 29, 120.2.11, 29, 120.2.12, 279.3 и других.