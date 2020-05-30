Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз. Об этом сообщает 30 мая пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций в селе Чинари Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении подверглись обстрелу расположения азербайджанской армии в селе Коханеби Товузского и в селе Гаравелилер Гедабейского районов.

Обстрел также велся с позиций, расположенных на безымянных высотах и близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт — Тертерского, Мерзили — Агдамского, Гараханбейли, Горадиз — Физулинского районов.