В Агентстве интеллектуальной собственности был расследован тот факт, что Арутюн Памбукчян и Седа Тадевосян исполнили под названием «Qaram dardzats», присвоили музыкальное произведение выдающегося азербайджанского композитора Джахангира Джахангирова «Zərif gülüşlüm» и распространили эту композицию в своем исполнении на платформе Youtube.

Как сообщили # в агентстве, исполненная композиция «Qaram dardzats» (https://www.youtube.com/watch?v=Berg7dsldeI) совпадает по содержанию с музыкальным произведением азербайджанского композитора Джахангира Джахангирова «Zərif gülüşlüm».