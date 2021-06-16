«Армяне приходят оккупантами и уходят разрушителями. Этот факт показывает, чьей землей является Карабах».

Oб этом заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на специальном заседании Милли Меджлиса.

Президент Турции отметил, что азербайджанцы, вынужденные 30 лет назад покинуть свои дома, не разрушали их:

«Потому что они не могли разрушить свои дома. Теперь азербайджанцы восстановят все, что разрушили армяне. Мы построим новый Карабах, восстановим его. Карабах является одним из самых красивых регионов в мире также благодаря культуре. Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан».(АПА)