Армяне от имени Азербайджана собирают средства в соцсетях

Армянская сторона создает в Telegram и других социальных сетях фейковые страницы от имени Азербайджана, собирая средства для оказания помощи пострадавшим в войне и нашим солдатам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Служба электронной безопасности при министерстве просит граждан быть максимально внимательными и ссылаться только на официальные данные.

В случае угрозы киберинцидентов и для методической поддержки просим граждан обращаться на сайт www.cert.az или [email protected]

| 2020-10-20T14:40:25+04:00 20 октября 2020, 16:13|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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