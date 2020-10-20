Армяне от имени Азербайджана собирают средства в соцсетях

Армянская сторона создает в Telegram и других социальных сетях фейковые страницы от имени Азербайджана, собирая средства для оказания помощи пострадавшим в войне и нашим солдатам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Служба электронной безопасности при министерстве просит граждан быть максимально внимательными и ссылаться только на официальные данные.

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